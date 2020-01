Grande Fratello, sono numerosi gli espulsi per comportamenti inopportuni

L’eliminazione di Salvo Veneziano del Grande Fratello Vip4 non è un fatto nuovo per il format televisivo, il concorrente è stato eliminato per frasi violente e sessiste espresse contro un’altra concorrente, nello specifico Elisa De Panicis.

Il provvedimento è stato comunicato al ragazzo con un comunicato ufficiale dove gli è stato fatto presente che il suo comportamento ha violato le regole e lo spirito del programma. Negli anni precedenti molti altri hanno fatto la stessa fine per aver bestemmiato o per aver avuto atteggiamenti di violenza verbale o fisica ed anche per violazione del regolamento.

Eliminati al grande fratello

La prima concorrente ad essere eliminata dal GF2 è stata Luana Spagnolo, la ragazza lasciò la casa perchè non comunicò alla produzione che era stata eletta Miss Italia nel mondo dopo di che tutto tranquillo, fino al GF5 trasmesso nel 2004 ad oggi, le espulsioni sono state molto frequenti.

Nel GF5 venne eliminato Guido Genovesi poiché durante la diretta televisiva della settima puntata del reality disse una bestemmia come protesta al fatto che la produzione lo volesse rimandare in tugurio. Nel GF8 venne eliminato Mirko Sozio per aver bestemmiato in diretta, il ragazzo chiese immediatamente scusa dicendo che questo modo di esprimersi non gli apparteneva.

Nel GF9 vennero eliminati due concorrenti Federica Rosatelli e Paolo Mari. Paolo Mari era un idraulico e modello che venne squalificato perché iniziò a vagare per casa completamente nudo e con degli atteggiamenti aggressivi (successivamente il ragazzo confessò di essere affetto da bipolarismo). Mentre Federica Rosatelli fu eliminata poiché al termine di un litigio lanciò un bicchiere di vetro contro un suo coinquilino, Gianluca Zito.

Nel 2010 si svolse il GF10, Massimo Scattarella venne espulso per aver bestemmiato. Siccome era uno dei personaggi più amati di quell’edizione l’anno dopo fu invitato dalla produzione a partecipare a reality, ma il ragazzo fece lo stesso errore e fu di nuovo espulso dal reality.

Nel GF11 viene ricordato come quello più brutto della storia del Grande Fratello poiché ben 4 persone vengono squalificate a causa dei loro comportamenti. Il programma era condotto da Alessia Marcuzzi: il primo ad essere eliminato fu Nathan Lelli, muratore Emiliano che si fece scappare una bestemmia durante la diretta Premium, successivamente vennero eliminati 3 concorrenti in contemporanea e cioè Matteo Casnici, Massimo Scattarella (era alla sua seconda partecipazione) e Pietro Titone. I tre furono eliminati per comportamenti e soprattutto per parole scorrette tra cui una bestemmia pronunciata all’interno della casa, inoltre i tre hanno accusato in diretta televisiva gli autori di incitare i concorrenti a bestemmiare per fare ascolti. Proprio per questo l’editore del programma intervenne eliminando contemporaneamente tutti e tre i ragazzi.

Nel GF12 fu eliminato Daniel Mkongo a 15 giorni dal suo ingresso per una bestemmia, mentre nel GF15 vennero eliminati Luigi Favoloso e Baye Dame. Baye Dame ebbe un atteggiamento molto violento nei confronti di Aida Nizar con la quale litigò per un tiramisù ed al termine del litigio mise letteralmente al muro la donna. Mentre Luigi Favoloso ex di Nina Moric durante la diretta televisiva indossò una maglietta con una frase sessista contro l’opinionista Selvaggia Lucarelli e le donne in genere.

Gli eliminati del GF Vip

Il primo ad essere eliminato nel GF Vip Clemente Russo accusato di avere pronunciato delle frasi sessiste nei confronti di Simona Ventura (ex moglie di Stefano Bettarini e sua coinquilina) Clemente disse “una donna che tradisce deve essere lasciata morta nel letto” questa frase fu ovviamente considerata gravissima visto le innumerevoli donne uccise dai compagni. Lo sportivo, appartenente alle Fiamme Gialle, si scusò immediatamente garantendo che non è mai stato violento con nessuna donna.

La seconda eliminata del GF Vip fu Pamela Prati, nel 2016, cacciata per aver violato il regolamento perché nonostante gli venisse chiesto di smettere di nascondersi alle telecamere la donna continuava a farlo.

Nel 2017 venne eliminato Marco Predolin per affermazioni omofobe e sessiste ed anche per una bestemmia. Predolin per molto tempo accusò la produzione di essere stata ingiusta nei suoi confronti. Nel 2017 venne eliminato Gianluca Impastato, comico di Colorado, per una bestemmia. L’ultimo concorrente vip ad essere aliminato è stato Salvo Veneziano.