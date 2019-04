Grande Fratello, scontro tra Mila Suarez e Delia Duran

Nella giornata del 15 aprile è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. In questa circostanza i telespettatori hanno potuto assistere a uno scontro, senza esclusioni di colpi, tra Mila Suarez e Delia Duran, attuale fidanzata di Alex Belli ed ex compagno della marocchina.

Le due, fino a questo momento, non si sono mai incontrate, e solamente grazie al Grande Fratello le due ragazze hanno potuto avere un confronto. Mila Suarez non ha mai nascosto una certa antipatia nei confronti di Delia Duran, e dopo averla attaccata numerose volte a “Domenica Live“, ripete le stesse dure parole anche al GF.

Lo scontro

Inizia a prendere la parola Mila Suarez. Quest’ultima ammette che ormai Alex Belli è solamente un capitolo chiuso, e rivela di essersi arrabbiata non con Delia Duran ma con il suo ex fidanzato. Infatti, secondo il suo pensiero, doveva essere l’attore a non cedere alle tentazioni.

Delia Duran inizia il confronto, e non si risparmia con le accuse: “In primis io non sono andata a casa tua a dormire nel letto tuo. Secondo, io mi sono messa con Alex Belli un mese dopo che vi siete lasciati. Terzo, ci sono delle prove che io portato delle amiche a casa sua per scop..melo? La nostra relazione è iniziata perché c’era un certo feeling e non perché dovevo portargli delle donne. Mi dispiace, sei una bella ragazza. Fatti valere per quello che tu sei invece di parlare del tuo passato”.

Mila Suarez, dopo essere stata sfreezata, risponde: “Te la sei preparata benissimo. Tuo marito mi ha raccontato tutto di com’è andato. Una donna sposata quale tu sei non fa le cose che hai fatto tu: rispetta un uomo con cui sei stata per otto anni. Io non sono come te! Gli altri dicono che tu porti a casa gli uomini per farlo divertire”.