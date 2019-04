Grande Fratello: presentati altri concorrenti durante la conferenza stampa

Nella giornata dell’8 aprile, in prima serata su Canale 5, partirà la sedicesima edizione del Grande Fratello condotto nuovamente da Barbara D’Urso. Ad accompagnare la conduttrice in questo lungo percorso ci saranno gli opinionisti scelti da lei in persona: Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

In realtà, l’esperienza per quattro persone al Grande Fratello è già iniziata. Infatti Audrey Chabloz, Erica Piamonte, Angela Losito e Daniele Dal Moro fanno parte del “Il Grande Ranch“, ambientato a Tivoli, dove hanno pochi giorni per convincere i telespettatori a farli diventare concorrenti effetivi del reality show di Canale 5.

La conferenza stampa

Ieri, intanto, Barbara D’Urso insieme ai loro autori hanno preso parte alla conferenza stampa prima del grande inizio. La conduttrice ha iniziato parlando degli ascolti: “L’anno scorso era una scommessa. Chissà se dal GF 15 si poteva arrivare al GF 16. Io sono molto contenta, ovviamente non si potrà mai replicare il successo dell’anno scorso. Siamo arrivati anche al 24%. Penso che ora nessuna trasmissione fa questi numeri, tranne Maria De Filippi e i grandi format. Il cast è molto variegato”.

La D’Urso ha voluto presentare anche alcuni concorrenti. Del cast farà parte la sconosciuta Ambra Lombardo, ragazza classe ’86 con la passione per il mondo dello spettacolo. Attualmente è single, ma in passato ha avuto degli amori molto importanti. Viene presentata anche Serena, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Tra i concorrenti ci saranno anche Ivana Icardi, sorella del bomber Mauro, il cantante Cristian Imparato, e l’hair stylist ed ex di Tina Cipollari, Kikò Nalli.

Novità importanti anche nell’ambito eliminazioni, poiché la prima avverrà proprio durante l’esordio del Grande Fratello 2019. Successivamente, la “Barbarella” dichiara che verrà sostituito il “Lido Carmelita” con il Camping Carmelita e dal “B&B” dove ci saranno alcuni ospiti, tra cui Alberico Lemme.