Grande Fratello: potrebbe slittare la messa in onda della prima puntata

Nella giornata del 1° aprile termina la quattordicesima edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con Alda D’Eusanio e Alba Parietti in studio. Il programma, a causa delle critiche ricevute nel corso dei mesi, non ha ottenuto il successo che auspicava la rete.

Per questo motivo, Mediaset insieme ad Endemol vuole andarci con i piedi di piombo per la prossima edizione del Grande Fratello Nip. Infatti entrambi sperano che Barbara D’Urso sia la persona giusta per risollevare la testa ai reality show, dopo i fallimenti degli ultimi anni. Tuttavia, questa edizione sembra partire già con un piccolo ritardo.

Il possibile slittamento

Il Grande Fratello Nip dovrebbe iniziare l’8 aprile, una settimana esatta dopo la finale de “L’Isola dei Famosi“. Con questa decisione, si rinnovava la strategia dei palinsesti attuata durante l’anno scorso: al termine del reality ambientato in Honduras, partirebbe quello dedicato alla casa più spiata d’Italia.

In realtà, almeno secondo i palinsesti, le cose non starebbero così. “Bubino Blog“, sul proprio sito, fa notare che: “Lunedì 8 aprile è infatti fissata la partenza della sedicesima edizione del Grande Fratello, anche quest’anno condotto dalla stacanovista di Canale 5, Barbara d’Urso. […] Eppure i nuovi palinsesti di Cologno, come vi sveliamo in anteprima, prevedono per lunedì 8 aprile la commedia italiana ‘Noi e la Giulia’. Confermato Live – Non è la d’Urso il mercoledì sera”.

Per il momento, sul cast del Grande Fratello Nip si conosce ben poco. Oltre alla conduzione affidata alla “Barbarella“, nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” la padrona di casa ha annunciato come opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Per il cast, invece, bisogna affidarsi alle anticipazioni di Alberto Dandolo, che su “Dagospia” rivela i primi quattro nomi: Cristian Imparato; Mila Suarez; Ivana Icardi e Fabrizia De André.