Grande Fratello, paura per Serena Rutelli: scherza e balla poi una brutta caduta

Ha fatto preoccupare tutti i coinquilini nella casa più vista dagli Italiani, Serena Rutelli è scivolata rovinosamente sul pavimento bagnato. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e di Francesco Rutelli torna a far parlare di sé; ha avuto in passato un’infanzia difficile, vari episodi nella sua vita hanno reso Serena timida ed introversa.

Ma col tempo sta superando egregiamente la timidezza iniziale con cui si era presentata nella casa, riscuotendo anche molte approvazioni da parte del pubblico e dei suoi coinquilini, grazie alla sua educazione che la contraddistingue e alla sua dolcezza.

Ma proprio in un ambito scherzoso e spensierato che Serena ha subito una brutta caduta sul pavimento della casa mentre ballava e scherzava con Enrico Contarin; di fatto batte fortemente di schiena in prossimità del bagno a pochi passi dalle scale. Inizialmente ha destato la preoccupazione di tutti i coinquilini che si sono precipitati a soccorrerla, vista la brutta caduta e il tonfo fragoroso che ha generato.

Per fortuna è stata proprio Serena a tranquillizare tutti con una sonora risata, segno che la caduta non ha sortito un grave effetto su di lei. Intanto i ragazzi presenti nella casa si sentono ancora più reclusi visto che a Roma c’è ancora un brutto maltempo che costringe i ragazzi ad essere segregati in casa.

E proprio dovuto al maltempo che la scorsa puntata in onda sulle reti Mediaset, nella fattispecie su Canale 5 sempre condotta da Barbara D’Urso, è stata fortemente compromessa tanto che la D’Urso è intervenuta di persona negli studi di Cinecittà. Mentre raggiungeva la casa la D’Urso ha spiegato “Qui Cinecittà, Chiudete, sta entrando l’acqua. Qui Grande Fratello. Vado nell’acquario dai ragazzi perché è saltato l’audio e la diretta per i fulmini. Qui a Roma è saltato l’audio, vado nell’acquario e così vi informo” inoltre aggiunge “È tutto allagato perché il fulmine è caduto proprio qui sulla casa e quindi è andato via l’audio. Non si sente niente. Oddio l’allagamento“.

Insomma un Lunedi da dimenticare per il GF ma nonostante la forte pioggia la produzione non si è persa di coraggio ed in poco tempo ha ristabilito il collegamento perduto, consentendo di poter continuare la consueta puntata del reality show, ripristinando la diretta.