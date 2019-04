Grande Fratello: parte l’edizione numero 16, ecco le novità

Terminata l’edizione numero 14 dell’Isola dei famosi, con la vittoria del campione di judo, ormai prestato alla TV, Marco Maddaloni, e soprattutto con un calo generale degli ascolti, su Canale 5 arriva l’altro famoso reality di casa Mediaset, il Grande Fratello.

Lunedì 8 aprile in prima serata, Barbara D’Urso aprirà le porte della casa più spiata d’Italia, in quella che sarà l’edizione numero 16 del reality sbarcato nel nostro paese il 14 settembre del 2000, con la prima edizione vinta da Cristina Plevani. Per la D’Urso si tratta invece di una riconferma dopo la conduzione dell’edizione dello scorso anno, che vide trionfare Alberto Mezzetti, il “tarzan” di Viterbo. In veste di opinionista confermato Cristiano Malgioglio, mentre Iva Zanicchi sostituirà Simona Izzo.

Novità nella programmazione del reality, che andrà sempre in onda su Canale 5, ma durerà due puntate in più rispetto all’edizione del 2018, per un totale di 10 puntate. Si riduce invece la diretta su Mediaset Extra: i telespettatori potranno “spiare” i concorrenti solo nella fascia oraria dalle 10 del mattino alle 2 di notte. Novità anche nell’allestimento della casa, che oltre al classico confessionale, avrà una zona chiamata Camping Carmelita, che sostituisce il Lido Carmelita della scorsa edizione, e il Bed&Breakfast, dove alloggeranno alcuni ospiti che di volta in volta interagiranno con la casa.

I concorrenti di questa sedicesima edizione saranno 16, i cui nomi saranno conosciuti durante la diretta di lunedì a meno di alcune anticipazioni annunciate in conferenza stampa. Varcheranno la porta rossa Ivana Icardi, 24enne argentina sorella di Mauro Icardi centravanti dell’Inter, Cristian Imparato, vincitore della prima edizione di Io Canto, Serena Rutelli, figlia adottiva dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli e di Barbara Palombelli, Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e Ambra Lombardo, giovane professoressa siciliana appassionata anche di sfilate in passerella. Nel cast anche il dietologo Alberico Lemme.

Nell’attesa dell’inizio ufficiale del Grande Fratello, quattro aspiranti concorrenti, Audrey Chabloz, Angela Losito, Erica Piamonte, Daniele Dal Moro, sono ospiti del Grande Ranch, dove si stanno prendendo cura degli animali. Lunedì sera conosceremo chi di loro varcherà la porta rossa.