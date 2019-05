Grande Fratello, pace tra Guendalina Canessa e Francesca De André

Nella giornata del 29 aprile è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Una diretta molto movimentata, anche grazie agli ospiti invitati dagli autori della trasmissione. Nella casa, infatti, i fan hanno potuto assistere allo scontro tra Guendalina Canessa e Francesca De André.

Il rapporto tra le due donne non è mai stato dei migliori, a causa del loro ex in comune Daniele Interrante. Guendalina Canessa, durante il confronto con la De André avvenuto nell’ultima puntata del Grande Fratello, ha rinfacciato alla figlia di Cristiano De André di averla voluta bene per un breve periodo, scoprendo però che era l’amante dell’opinionista.

La pace

Francesca De André, mentre prende il sole nel giardino del Grande Fratello, ha voluto parlare con Mila Suarez della sua “nemica” Guendalina Canessa: “Ci siamo fatte la guerra per sei anni, e quando l’ho vista arrivare ieri pensavo fosse solamente un confronto”. Aggiunge di aver mantenuto la calma soprattutto per Chloe Interrante, la figlia di Daniele, che ha visto praticamente crescere. Proprio per lei, vorrebbe posare l’ascia di guerra.

Successivamente in giardino si aggiunge anche Guendalina Canessa, e insieme a Francesca De André, parla del duro confronto avuto da Cristian Imparato con la Tavassi in puntata, ricordando loro che l’isolamento che stanno vivendo spesso può ingigantire le cose. Successivamente però chiede scusa alla De André, ammettendo di essere entrata incattivita nei suoi confronti.

La Canessa ha poi aggiunto: “Quando ti ho visto piangere per tuo padre (Cristiano De André) ho iniziato ad abbassare i toni. Ci siamo dette quelle cose, ma ora siamo qui tranquille a parlare”. L’obiettivo di entrambe è quello quindi di lasciarsi alle spalle tutto il rancore accumulato in questi anni, per permettere ad entrambe di vivere in tranquillità il loro percorso nel GF.