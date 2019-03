Grande Fratello Nip: svelati i primi quattro concorrenti

I preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Nip stanno andando avanti. Per il momento l’unica certezza, come confermato dallo spot mandato in onda da Canale 5, è che sarà condotto nuovamente da Barbara D’Urso. La conduttrice, quasi sicuramente, verrà affiancata dall’opinionista Cristiano Malgioglio.

Ultimamente, si vocifera il nome di Iva Zanicchi come opinionista al fianco di Cristiano Malgioglio. Questo gossip potrebbe essere confermato nella puntata di stasera di “Live – Non è la D’Urso“, poiché la “Dottoressa Giò” ha svelato che entrambi sono ospiti di questa diretta e che devono fare un annuncio molto importante.

L’indiscrezione sul prossimo cast

Sui concorrenti invece non sappiamo praticamente nulla. Nella giornata del 26 marzo comunque, Alberto Dandolo su Dagospia ha voluto svelare i primi quattro concorrenti: “Ultime dal “Grande Fratello nip” (o quasi vip?): tra i concorrenti Ivana Icardi, Fabrizia De André e il cantante Cristian Imparato. Il trio in questione figura tra gli artisti gestiti dall’agenzia Dorian corporation. nel cast anche la modella marocchina Mila Suarez ex di Alex Belli”.

Di Ivana Icardi in questi mesi si è parlato molto spesso a causa delle accuse mosse nei confronti di Mauro. Secondo l’ex concorrente del Grande Fratello argentino, la donna non vedrebbe più il calciatore a causa del muro alzato da Wanda Nara, la moglie di Maurito.

Cristian Imparato invece l’abbiamo potuto vedere ultimamente molto spesso negli studi di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” con l’obbiettivo di smentire le accuse sui ritocchini. Fabrizia De Andrè è invece la meno conosciuta dei tre, essendo figlia di Cristiano e nipote dell’immortale Fabrizio.

Infine, nei primi quattro nomi svelati da “Dagospia“, troviamo la modella Mila Suarez, conosciuta soprattutto per la sua storia d’amore con Alex Belli finita non nel migliore dei modi, come possiamo notare dai loro ultimi conflitti in televisione.