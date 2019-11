Grande Fratello Nip, potrebbe saltare la messa in onda della prossima edizione

Dopo un primo slittamento, la prossima edizione del “Grande Fratello Vip” è stata ufficializzato per gennaio 2020. A condurlo c’è il giornalista Alfonso Signorini, fino all’anno scorso spalla di Ilary Blasi, mentre i due opinionisti saranno il cantante Pupo e l’influencer Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi.

L’altra edizione del “Grande Fratello” con protagonisti i personaggi non famosi sarebbe invece a rischio. Infatti, come rivelato da “Dagospia”, i vertici “Mediaset” starebbero pensando di slittare la messa in onda dell’edizione condotta da Barbara D’Urso a causa del palinsesto molto ricco in quel periodo.

L’indiscrezione del sito “Dagospia”

La causa di questo slittamento del “Grande Fratello Vip”, secondo un articolo pubblicato da Giuseppe Candela sul sito diretto da Roberto D’Agostino, potrebbe portare una sospensione della prossima edizione del “Grande Fratello Nip”, poiché dopo l’edizione “Vip” ci sarebbe la messa in onda de “L’Isola dei Famosi” per la fine del mese di marzo.

Per questo motivo su “Dagospia” si ipotizzano due date ben precise: “Il reality slitterebbe a settembre 2020 magari con una edizione celebrativa per ricordare i vent’anni di messa in onda. A Cologno Monzese non ci sono però certezze, c’è anche chi sottolinea che la messa in onda a fine aprile permetterebbe di ammortizzare i costi con studio, casa e produzione già in attività per l’edizione vip. Cosa succederà?”. La messa in onda di aprile potrebbe significare una riduzione di puntate de “L’Isola dei Famosi” oppure, ipotesi meno probabile, che entrambi i programmi vengono trasmessi insieme.

Al momento tutto è avvolto in un grosso mistero, ma sicuramente nei prossimi mesi nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso su Canale 5 potremmo saperne di più sui progetti della rete “Mediaset”. Questa decisione comunque sarebbe molto clamorosa, poiché la “Barbarella” pareva aver ufficializzato nei scorsi mesi l’edizione per il 2020.