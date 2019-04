Grande Fratello Nip, Michael e Gennaro si sono baciati

In queste settimane si è vociferato molto sull’eventuale omosessualità del concorrente Michael Terlizzi, figlio del concorrente Franco Terlizzi dell’Isola dei famosi 2018. Il ragazzo ha sempre puntualizzato di non essere omosessuale. La stessa conduttrice, Barbara D’Urso, si è occupata della questione a “Pomeriggio 5” ed anche nella diretta del Grande Fratello trasmessa lunedì 15 aprile.

Durante la diretta di lunedì scorso è stato mostrato un filmato nel quale il ragazzo parla del timore che prova per la reazione della sua famiglia in merito alla sua eventuale omosessualità. La conduttrice parlando con Michael ha sottolineato il discorso in cui il ragazzo esprimeva le sue perplessità sulla reazione dei genitori ed ha spiegato a Terlizzi la sua opinione in merito.

La conduttrice, da tempo impegnata nella lotta per le Famiglie Arcobaleno ed in difesa di tutte le forme di amore, ha detto al ragazzo “anche se tu fossi omosessuale non c’è nulla di sbagliato, nulla di cui vergnagnarsi e nulla da temere“. La presentatrice aggiunge “tuo padre proprio per l’amore che prova per te prima o poi accetterebbe la cosa, come è normale che sia“.

Dopo il dialogo da Michael e Barbara D’Urso, il ragazzo viene invitato nel Confessionale dove gli viene mostrato un filmato in cui suo padre (durante la trasmissione di Pomeriggio Cinque) dichiara “Mio figlio non è omosessuale, ma se anche lo fosse per me non sarebbe un problema”.

Il ragazzo mentre vede questo filmato inizia a piangere e al termine del filmato dice a Barbara D’Urso che le sue lacrime “non sono per quello che ha detto mio padre e per la sua apertura mentale, visto che il problema non sussiste, ma per il fatto di aver visto mio papà che mi manca molto” ed aggiunge che era già a conoscenza della sua apertura mentale.

Il bacio tra Michael e Gennaro

Domenica mattina, durante la diretta su Mediaset Extra, gli inquilini della casa del Grande Fratello parlavano del bacio gay avvenuto tra Michael Terlizzi e Gennaro. Purtroppo non esiste nessun filmato che confermi l’avvenuto bacio tra i due ragazzi poiché la diretta s’interrompe alle 2:00 di notte per riprendere alle 10:00 del mattino, sembra plausibile che il bacio sia avvenuto in questo arco orario. Quello che si vede nei filmati prima dell’interruzione della diretta è che sia Michael che Gennaro erano svegli.

Il ragazzo domenica mattina, dopo essersi reso conto che nella casa si parlava del bacio, ha deciso di puntualizzare e spiegare che quel bacio “Non è stato un bacio di attrazione“. Il figlio di Franco Terlizzi dice che in quel momento in casa si stava facendo il gioco della bottiglia, organizzato da Cristian Imparato, e che il bacio è stato soltanto dovuto al gioco.