Grande Fratello Nip, le dure accuse di un aspirante concorrente: "Mi hanno scartato per far posto a Loredana Favoloso"

Fino a questo momento si sa poco o nulla sulla prossima edizione del “Grande Fratello Nip”. L’unica certezza, escludendo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere la conduzione di Barbara D’Urso che verrà affiancata nuovamente da Cristiano Malgioglio con il ruolo da opinionista. Questo format dovrebbe andare in onda verso la primavera del 2021, anche se questa data potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

Quindi, nonostante manchi circa un anno alla messa in onda del “Grande Fratello Nip“, sul web circolano già le prime polemiche su questa edizione. Un ragazzo ha infatti pubblicato sul famoso social network “TikTok” di essere stato scartato solamente per far spazio a un volto noto negli studi di “Live – Non è la D’Urso“.

Le prime accuse sul “Grande Fratello Nip”

Il ragazzo esterna tutta la sua delusione in questa breve clip: “Fino a pochi giorni fa ero ufficialmente un concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso. Ora vi rivelo quando è pilotato e falso questo reality. Sono stato contattato questa notte dal team del Grande Fratello. Mi dicevano che mi avevano preso e adesso no”.

Sarebbe stato rifiutato solamente per far spazio a Loredana Fiorentino, meglio conosciuta come la madre di Luigi Mario Favoloso: “Vi sembra corretto? Io non sono un personaggio pubblico, sono una persona comune. Siccome Loredana è stata ospite della signora Barbara D’Urso, hanno privilegiato lei, che aveva detto prima di non andarci e poi siccome ha cambiato idea Mediaset ha detto di prendere lei. Hashtag falsa Barbara d’Urso…Tutti devono saperlo!”.

Per il momento da Barbara D’Urso non è arrivato nessun commento in merito a questo video pubblicato dal ragazzo. Proprio sulla conduttrice, da settembre la “Barbarella” ritornerà in tv con tre programmi: “Live – Non è la D’Urso”, “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque”, mentre per vedere il “Grande Fratello Vip” bisognerà aspettare almeno un altro anno.