Grande Fratello Nip: Ivana Icardi potrebbe far parte del cast

Gli autori del Grande Fratello Nip, insieme a Barbara D’Urso, stanno lavorando per regalare ai telespettatori un cast degno di questo nome. La rete infatti non vuole ripetere i flop delle ultime edizioni del GF che sono costati alla trasmissione “la fuga” degli sponsor e le critiche piovute sui social.

Per questo motivo, secondo gli ultimi gossip, Mediaset starebbe lavorando per portare come opinionista del Grande Fratello Nip la cantante Iva Zanicchi. Ad oggi sembra difficile vedere “L’Aquila di Ligonchio” nel cast del reality show, ma Barbara D’Urso starebbe lavorando per realizzare questo suo sogno. Per il cast invece, la “Barbarella” avrebbe già individuato un nome molto importante.

Il primo nome per il cast

Per il settimanale “Oggi”, diretto da Umberto Brindani, Ivana Icardi sarebbe molto vicina a far parte del Grande Fratello Nip. La ragazza, classe ’96, è la sorella minore di Maurito, attaccante ed ex capitano dell’Inter. In questi mesi, anche da Barbara D’Urso, ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali ha raccontato del suo rapporto critico con il fratello criticando spesso Wanda Nara.

Questo scrive il settimanale su questa possibile partecipazione al GF Nip: “Ci mancava solo Ivana Icardi: la sorella dell’ex capitano dell’Inter sarà nel cast del prossimo Grande Fratello. Dopo aver partecipato al reality show argentino, ora è stata scritturata da Mediaset per la prossima edizione italiana. E sono già scintille con il fratellone Mauro e con la cognata Wanda Nara”.

La sorella di Mauro Icardi ha già partecipato ad una edizione di Grande Fratello argentino arrivando seconda, ma questo ha infastidito molto l’attaccante e la sua attuale moglie Wanda Nara, che non hanno mai visto di buon occhio la sua partecipazione nel reality. Questo ha rovinato totalmente i rapporti tra Ivana ed il fratello, come possiamo notare facilmente dalle frecciatine che si lanciano sui loro profili social.