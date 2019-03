Grande Fratello Nip: Iva Zanicchi possibile opinionista

Gli autori stanno già lavorando per la sedicesima edizione del Grande Fratello. Per il momento, oltre a sapere che verrà condotto nuovamente da Barbara D’Urso, non si conosco altri particolari. Endemol e Mediaset hanno l’arduo compito di far dimenticare il flop della scorsa e di questa edizione de “L’Isola dei Famosi“.

La rete sta lavorando anche per sostituire Simona Izzo, che quest’anno ha preferito “trasferirsi” in Rai a “Domenica In” condotta da Mara Venier. I nomi che circolano attorno a questo ruolo sono due: per il settimanale “Chi” fino a poco tempo fa la favorita sembrava essere Vladimir Luxuria, ma in queste ore spunta un nuovo nome molto amato dal pubblico italiano.

L’indiscrezione

Secondo il sito di “Novella 2000“, Endemol insieme a Mediaset starebbe lavorando sottotraccia per convincere Iva Zanicchi a prendere il ruolo di Simona Izzo. In questi anni si è fatto spesso il nome della cantante per un ruolo nel cast del Grande Fratello Vip, ma ora per lei potrebbero aprirsi le porte da vera protagonista.

Questo scrive Novella 2000 sullo notizia di Iva Zanicchi: “Pare che tra i corridoi di Endemol continui a insistere la voce secondo cui l’Aquila di Ligonchio approderà nella versione NIP dello storico reality. Per rimpiazzare l’attrice (Simona Izzo n.d.r), che l’anno scorso affiancò Cristiano Malgioglio nei commenti al margine delle turbolenze in casa, la produzione avrebbe pensato all’agguerrita cantante. E tra coloro che ne starebbero sollecitando la presenza pare ci sia specialmente Barbara d’Urso”.

La cantante non è nuova nel mondo dei reality show. Nel 2004 è stata opinionista de “La Fattoria“, mentre dall’11 marzo al 6 maggio 2005 partecipa alla seconda edizione di “Music Farm” ed arriva fino alla semifinale. Partecipa anche alla terza edizione, con il ruolo da opinionista, nella primavera del 2006, con la conduzione di Simona Ventura.