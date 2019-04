Grande Fratello Nip, ecco il possibile vincitore secondo i bookmakers

E’ iniziata una nuova edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso con l’aiuto di Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Il programma sta regalando già molte emozioni ai telespettatori, poiché in pochi giorni ci sono stati già i primi litigi e “coming out” di Cristian Imparato e Erica Piamonte.

Nonostante sia iniziato da pochi giorni, i più importanti bookmakers hanno già aperto le scommesse. La favorita, almeno per il momento, sembra essere Serena Rutelli, poiché sia “Snai” che “Eurobet” la mettono in cima alla “classifica”. Non bisogna però sottovalutare la presenza di Valentina Vignali, poiché la cestista resta una delle persone più seguite su Instagram grazie alla esorbitante cifra di 2,2 milioni di follower.

Le quote secondo i bookmakers

Per “Snai” la favorita per trionfare in questa edizione è Serena Rutelli a 4.00. Viene seguita da Valentina Vignali e Martina Nasoni a 4,50, ed Enrico Contarin a 5,00. Più lontani invece Michael Terlizzi, Cristian Imparato e Ambra Lombardo, che vengono messi a 7,50 la posta. Al “centro classifica” troviamo Kikò Nalli e Gianmarco Onestini a 9,00 e Jessica Mazzoli a 12,00.

Ben quattro persone, almeno per il momento, vengono date per “spacciate”. Infatti Mila Suarez, Audrey Chabloz, Erica Piamonte e Gaetano Arena vengono messi a 25 volte la posta. Ivana Icardi, una delle concorrenti più attesi grazie al suo grado di parentela con Mauro, viene quotata a 20 insieme a Gaetano Lillio.

Dello stesso parere anche “Eurobet”, che dà più o meno le stesse quote di “Snai”. Le uniche differenze si trovano in fondo alla “classifica”, ma i favoriti restano sempre Serena Rutelli, Valentina Vignali e Martina Nasoni. Ma come ben sappiamo, le dinamiche in un reality show, soprattutto nel Grande Fratello, possono variare in un attimo sia in positivo che in negativo.