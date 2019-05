Grande Fratello, Mila Suarez attacca le donne della Casa

Sicuramente Mila Suarez è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. La modella sta facendo parlare molto di lei a causa della sua relazione, finita nel peggiore dei modi, con l’attore Alex Belli.

A causa del suo carattere irascibile poi sembra essere stata totalmente isolata dagli altri concorrenti del GF. Tuttavia, sembra avere conquistato l’affetto da parte del pubblico da Casa poiché, almeno fino a questo momento, è riuscita a superare ogni tipo di televoto.

Lo sfogo di Mila Suarez

Con il passare dei giorni però la ragazza sembra cominciare a soffrire per il suo rapporto con gli altri concorrenti. Solamente nell’ultima settimana, Mila ha avuto un battibecco sia con Francesca De André, a causa di Gennaro Lillio, e con Michael Terlizzi. Il tutto peggiora quando gli altri concorrenti, durante il “gioco della verità”, hanno letto solamente delle critiche nei suoi confronti.

Per questo motivo, Mila Suarez decide di sfogarsi con Michael Terlizzi, in cui parla anche del rapporto che ha con le altre ragazze all’interno della Casa: “Sin dall’inizio stavo sul c***o alle donne. Ma perché allora fai il mio nome se dici che non ti ho fatto niente?”.

Michael Terlizzi risponde in questo modo: “Per me la prima settimana è stata di m***a, stavo malissimo e stavo antipatico a tutti. Mi è andata bene perché dovevano nominare solo i maschi. (…) Non ti sei avvicinata quando stavo male. Ieri ho detto anche che mi dispiaceva per te”.

In effetti, neanche il figlio di Franco Terlizzi ha avuto un inizio facile. I litigi iniziali, avuti con l’ultimo eliminato Cristian Imparato, sembravano poter compromettere il suo percorso all’interno della Casa.