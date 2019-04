Grande Fratello, Michael Terlizzi si dichiara a Cristian Imparato fingendo di trovarsi a Uomini e Donne

La prima settimana passata da Michael Terlizzi all’interno della Casa del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso con Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, non è stata delle più facili. Il figlio di Franco infatti ha sofferto molto per alcune dichiarazioni rilasciate da Cristian Imparato, anch’esso concorrente della trasmissione.

L’ex cantante di “Io Canto” è stato protagonista di alcune dichiarazioni non molto apprezzate da Michael Terlizzi, e anche il padre Franco, intervistato a “Domenica Live“, ha mostrato tutto il suo sconcerto per le sue parole. L’uomo infatti rivela che non ci sarebbe nulla di male se il figlio fosse omosessuale, ma nonostante questo smentisce tutto.

La possibile pace

In questi giorni, come mostra un video che sta facendo il giro del web, Michael Terlizzi si sarebbe “dichiarato” a Cristian Imparato, ricevendo anche un rifiuto da parte del cantante. In realtà i due stavano fingendo solamente di trovarsi negli studi di “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Oltre a Cristian Imparato e Michael Terlizzi, ha partecipato a questo gioco anche l’hair stylist Kikò Nalli, uomo conosciuto per la sua lunga storia d’amore con Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne, che interpreta proprio il ruolo della “vamp” bionda. Dopo lo scherzoso rifiuto ricevuto proprio da Michael Terlizzi, quest’ultimo con molta ironia si è avvicinato alla presunta Tina candidandosi per il prossimo trono omosessuale della trasmissione.

In realtà, come già svelato in precedenza, Franco Terlizzi in una intervista ha confermato l’eterosessualità del figlio: “Mio figlio non è gay e ci metto la mano sul fuoco. Loro credono di saperlo meglio di me? Cado dalle nuvole. E avverto tutte le ragazze: quando mio figlio uscirà dal Gf vi darà la caccia. Ora non cerca una storia fissa, è un tipo libertino, sereno: preferisce andare in palestra. Ha le sue storielle, poi, se troverà la persona giusta, si impegnerà seriamente”.