Grande Fratello, Michael Terlizzi ribadisce: "Non sono omosessuale"

Michael Terlizzi non ha passato una settimana facile all’interno della Casa del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Il giovane, infatti, dopo le dichiarazioni del cantante Cristian Imparato è andato completamente nel pallone, piangendo praticamente per tutta la settimana.

Cristian Imparato infatti, con una frase non molto carina, ha dichiarato che Michael Terlizzi secondo lui potrebbe essere omosessuale. La notizia viene smentita dal giovane già prima della sua partecipazione al Grande Fratello, ma dopo le parole dell’ex talento di “Io Canto“, il gossip è nuovamente rimbalzato sul web. Per questo motivo, anche il padre Franco, conosciuto per la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi“, ha voluto smentire questa voce a “Domenica Live“.

Lo sfogo in diretta

Nella puntata del 15 aprile, si è toccato nuovamente questo argomento. Michael, che ha dimostrato molta sensibilità per tutta la settimana, si è lasciato andare alle lacrime. A causa di questo piccolo turbamento, il giovane ha pensato anche di abbandonare la Casa, prima di ritornare sui propri passi e continuare la sua avventura al GF.

A prendere per prima la parola è Cristian Imparato, che ammette i propri errori: “Io e Michael si siamo già chiariti, io ho semplicemente ipotizzato cosa lo potesse turbare. Io ho conosciuto tantissimi uomini, anche sposati, che avevano dentro una sorta di malessere soppresso. Io ho cercato di smollarlo un po’, come una sorta di fratello, ma non ci ho capito nulla”.

Michael Terlizzi replica alle parole di Cristian Imparato, smentendo nuovamente la sua omosessualità: “Si è ingigantito tutto. Voglio essere chiaro e non voglio dare adito a voci, io non sono omosessuale”. Barbara D’Urso rassicura il ragazzo rivelando che non ci sarebbe nulla di male se lui fosse omosessuale, e non dovrebbe avere nessun timore dalla sua famiglia. Ma Michael continua a confermare di essere etero.