Grande Fratello, Michael Terlizzi pensa di abbandonare la casa dopo le parole di Cristian Imparato

Il Grande Fratello 2019, reality show condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, è iniziato da pochi giorni, ma l’aria tra i concorrenti sembra essere già tesa. Infatti, oltre a una piccola lite tra Ambra Lombardo e Valentina Vignali, tra i ragazzi c’è stata una incomprensione anche durante la spesa settimanale.

Uno dei concorrenti più attivi resta però Cristian Imparato. Il cantante infatti, in questi giorni, sta facendo numerose domande nei confronti di Michael Terlizzi, con l’obiettivo di conoscere i gusti sessuali del figlio di Franco, quest’ultimo conosciuto per aver partecipato a “L’Isola dei Famosi“.

Le parole di Cristian Imparato

Queste sono le parole del cantante nei confronti di Michael: “Hai mai capito il motivo per cui in 32 anni non ti è mai andata bene una storia? è come se tu non ci sapessi fare in alcuni modi […] Ho paura a dirtele io queste cose, perché ognuno di noi.. Tu sei tanto fragile dentro e la stai mascherando. Immaginati uno come te: fragile ma chiaro, chiaro in tutti i sensi”.

Il commento non è stato apprezzato da Michael Terlizzi, che va immediatamente a sfogarsi da Kikò Nalli. Il ragazzo ha svelato di non voler cadere in queste trappole televisive, poiché immagina già che nel corso delle settimane in molti ci giocheranno su questo gossip. Ma, anche durante questo dialogo, smentisce di essere gay.

L’ex di Tina Cipollari cerca di tirargli su di morale, ma il ragazzo continua ad essere deluso: “Io non ho la tua esuberanza, io le prendo molto serie ste cose. Io ero sereno mezzora fa, adesso non lo sono più. Una cosa del genere mi potrebbe anche far abbandonare il gioco”. Kikò gli ha subito detto di non farlo, poiché, per come l’ha conosciuto in questi giorni, non dovrebbe lasciarsi deprimere da una cosa simile.