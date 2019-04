Grande Fratello, Michael Terlizzi in lacrime: "Non sento l’affetto degli altri"

Sicuramente Michael Terlizzi si sarebbe aspettato un inizio più facile all’interno della Casa del Grande Fratello. Il figlio di Franco, in questi primi giorni, ha pianto spesso, e sia a “Domenica Live” che “Pomeriggio Cinque“, dopo le parole di Cristian Imparato, viene accusato di essere omosessuale.

Non sono servite le smentite di Michael Terlizzi nella Casa e del padre Franco a “Domenica Live“. Il ragazzo comunque sembra che stia pagando a caro prezzo per queste accuse, e nella giornata di ieri, come riporta “Isa e Chia“, si confida in lacrime con Valentina Vignali, Martina Nasoni, Gianmarco Onestini e Gennaro Lillio.

Lo sfogo di Michael Terlizzi

Queste sono le dichiarazioni riportate dal sito Isa e Chia: “Sono un paio di giorni che per non so quale motivo preciso, non sento l’affetto degli altri. […] È come se mi sento che non sono stato accettato. Ti giuro che non lo so, io a casa ho molto affetto. Qua ti devi rimettere in discussione e io sono uno che cerca di fare il duro. […] Sto provando ogni giorno a farmi sempre meno domande. […] In questo momento io non mi sento a mio agio”.

Michael Terlizzi, incalzato da Ambra Lombardo, ammette di non essersi mai innamorato: “Sono un po’ come il vento nelle relazioni, un po’ ci sono e un po’ no. Non mi pace la costanza, non mi piacciono le abitudini, non mi piacciono le costanti. Non sono mai stato fidanzato. Non ho mai avuto la costanza nelle cose. Mi piace più pensarmi come il vento, non voglio una cosa certa”.

Lo sfogo di Michael Terlizzi ha comunque spiazzato il pubblico, e in molti non si sarebbero mai aspettati una dichiarazione del genere. Con tutta probabilità, il giovane sta ancora pagando a caro prezzo le accuse fatte da Cristian Imparato nei suoi confronti.