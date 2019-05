Grande Fratello, Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini si baciano durante una prova

Gli inquilini all’interno della Casa del Grande Fratello sono stati tormentati per tutta la giornata del 16 maggio a causa dalla pioggia. Per questo motivo, gli autori del reality show di Canale 5 hanno studiato una prova con l’obiettivo di far passare la serata nella maniera più divertente e veloce possibile.

La prova viene spiegata approfonditamente dal sito del GF: “Da adesso fino a stanotte, ogni volta che sentirete suonare le note di una canzone d’amore, dovrete avvicinarvi a una persona che avete nei paraggi e lasciarvi andare a un romanticissimo ballo lento coronato da un lungo e cinematografico bacio al termine della canzone”.

Successivamente, vengono spiegate le regole del gioco: “Ogni canzone d’amore sarà preceduta da un breve accenno di “baciami ancora” di Jovanotti, così avrete modo di formare velocemente le coppie il grande fratello valuterà attentamente il vostro impegno: il compito sarà portato a termine solo se tutti avranno rispettato quanto richiesto”. Se i concorrenti passeranno la prova, guadagneranno 40 euro.

I baci scambiati nella serata

La prova non sembra però accettata da tutti. Come riporta “Isa e Chia“, Francesca De André teme che, se arrivasse un bacio con Gennaro Lillio, il pubblico potrebbe fraintendere. Più entusiasta invece il giovane Michael Terlizzi e invita i ragazzi ad impegnarsi per aumentare il loro budget settimanale.

Il più attivo è proprio lui, Il figlio dell’ex pugile Franco Terlizzi, si è scambiato un bacio con Gianmarco Onestini. Successivamente il fratello di Luca bacia, con un pizzico di imbarazzo, Erica Piamonte. Enrico Contarin invece, come rivela sempre “Isa e Chia“, si bacia con Gaetano Arena e Valentina Vignali.

Arriva anche il bacio “tanto temuto” tra Francesca De André e Gennaro Lillio, dopo una resistenza iniziale da parte della ragazza che non vuole crearsi altri problemi con il suo fidanzato, Giorgio Tambellini.