Grande Fratello, Michael Terlizzi contro gli autori: "Sono delle m***e! Hanno fatto piangere Cristian"

Notte movimentata quella tra domenica 14 e lunedì 15 nella casa del Grande Fratello a Cinecittà. Tutto è iniziato quando i ragazzi sono stati chiusi in una camera dalla produzione del programma. Il fatto di rinchiudere tutti gli inquilini nella camera da letto prima della diretta del lunedì, è un’usanza che viene ripetuta in tutte le edizioni del programma, ma questa volta è successo un imprevisto che ha creato caos e confusione tra i ragazzi.

Cristian Imparato ha fatto richiesta agli autori di poter uscire per usare il bagno, ma la sua richiesta non è stata ascoltata. Il ragazzo davanti a questo rifiuto ha avuto una crisi di nervi, fino ad arrivare alle lacrime e per calmarsi, una volta uscito dalla camera da letto, è entrato in confessionale.

Ed è stato proprio in questo momento che Michael Terlizzi ha perso la calma e si è scagliato contro gli autori del Grande Fratello colpevoli, secondo lui, di aver tenuto rinchiuso il gruppo per 3 ore in una camera e per non aver dato la possibilità a Cristian di usufruire del bagno.

Il duro sfogo di Michael Terlizzi contro gli autori

Michael si è sfogato con questi termini: “Ma vaffancu*o. Ca**o. Sta piangendo povero cristo, è andato in confessionale. Adesso spero si calmerà, però l’hanno fatto piangere cavolo. Hanno fatto piangere Cristian! Ma poi non hanno fatto nulla capisci? Va bene che devono fare la puntata domani e ci saranno due figuranti di merd* che devono venire. Ma caz*o. Ma dai…lui sta male psicologicamente. Lui è andato in confessionale. Lui è crollato, ha questo problema che sappiamo“, Terlizzi non ha spiegato di quale problema si possa trattare, però ha continuato il suo sfogo rivolgendosi direttamente agli autori: “Se questi del GF gli chiudono la porta del bagno e quando lui chiede di aprirla loro non la aprono, lo fanno stare peggio. […] Se ci danno da mangiare? See ste merd* non ci danno un ca**o, non ci danno nulla, nemmeno le lacrime ci lasciano. Questi qui hanno…“.

Dopo queste pesanti parole, il figlio il pugile Franco Terlizzi è stato ho interrotto e gli è stato chiesto di andare immediatamente al confessionale. Ciò che è successo da quel momento in poi, per ora non ci è dato sapere. Forse, questa sera durante la diretta di Canale 5 Barbara D’Urso deciderà di affrontare l’argomento e magari rivelare cosa sia stato riferito nella camera rossa a Terlizzi.

Questa settimana per Michael è stata particolamente difficile, proprio Imparato ha avanzato l’ipotesi di una sua omosessualità. La cosa ha scosso molto il ragazzo, fino a portarlo a pensare di lasciare la casa del Grande Fratello.