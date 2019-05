Grande Fratello, Michael Terlizzi a Cristian Imparato: "Non possiamo avere un amore platonico io e te?"

All’interno della Casa del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, sta nascendo un forte legame di amicizia tra Michael Terlizzi e Cristian Imparato. Durante la prima settimana i due non sembravano andare d’accordo, a causa di alcune dichiarazioni rilasciate dal cantante nei confronti di Michael.

Con il tempo però i due sembrano aver trovato un punto d’incontro, ed a oggi sono diventati buoni amici. Michael Terlizzi e Cristian Imparato infatti passano la maggior parte del tempo insieme, e nella giornata del 1° maggio, entrambi sono stati protagonisti di un simpatico siparietto che ha incuriosito molto il pubblico da Casa.

Gli scambi di battuta

Il cantante non ha mai nascosto di provare un certo interesse per Michael Terlizzi, anche se quest’ultimo ha ammesso di essere eterosessuale. Durante la conversazione di ieri, Michael inizia a stuzzicare Cristian Imparato in questa maniera: “Tu sei preso da me, vero?”. La risposta però non si fa attendere: “Io prima devo avere qualcosa e poi mi faccio pigliare. Capisci cosa intendo?”.

Michael però continua a toccare in continuazione lo stesso argomento: “Quindi, non possiamo avere un amore platonico io e te?”. Cristian rivela che si tratta di una cosa impossibile da praticare. Successivamente, Terlizzi invita a ballare il cantante, con Imparato che gli chiede se sentirebbe la sua mancanza dopo una possibile eliminazione nella prossima puntata del GF. Il figlio di Franco liquida il ragazzo con un semplice “non lo so”.

Su Twitter per il momento in molti fanno il tifo per la possibile coppia. Cristian Imparato sta tentando in tutti i modi di conquistare il cuore di Michael Terlizzi, ma quest’ultimo, oltre a volerlo stuzzicare in più circostanze, non sembra essere interessato ad altro. Con tutta probabilità la conversazione tra i due ragazzi verrà discussa nelle prossime giornate nei salotti di Barbara D’Urso.