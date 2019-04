Grande Fratello, Martina Nasoni svela un retroscena su Irama: "Sono io la ragazza dal cuore di latta"

Martina Nasoni è una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. La ragazza, nata il 03 aprile 1998 a Terni, in Umbria, ha una grande passione per la musica. Decide di partecipare alla trasmissione per prendersi una rivincita sulla vita.

La ragazza purtroppo, insieme alla madre, soffro di “cardiomiopatia ipertrofica“, una patologia genetica del cuore senza alcuna causa evidente. È una malattia che viene trasmessa dai parenti di primo grado, proprio come nel caso della giovane Martina. Questo però non ha permesso alla Nasoni di godersi la vita.

Le parole di Martina Nasoni

Nella prima puntata del Grande Fratello, andato in onda nella giornata del 8 aprile, sono stati presentati tutti i concorrenti che fanno parte del cast. Tra di loro c’è ovviamente anche la giovane di Terni, in cui è stato mostrato una breve clip prima di farla entrare nella Casa più spiata d’Italia. In questa circostanza, parla del suo primo incontro con Irama, con la conseguente nascita di “La ragazza con il cuore di latta”, presentata durante la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo andato in onda il 5 febbraio 2019.

Inizialmente inizia parlando della malattia: “Io e la mia mamma purtroppo soffriamo di una patologia che si chiama cardiomiopatia ipertrofica. Avevo 12 anni e mi dissero che da quel momento, per la mia sicurezza, era necessario mettere un pacemaker. E’ toccato a me, ma questo non significa che io non possa vivere come chiunque altro“.

In seguito, racconta del suo incontro con Irama: “Questa estate mi è capitato di conoscere un ragazzo a cui ho raccontato la storia del mio cuore. E lui il giorno dopo si è presentato con un testo scritto per me, era Irama, che scrisse ‘La ragazza con il cuore di latta’”.