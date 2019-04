Grande Fratello, lo sfogo di Mila Suarez: "Mi nominano perché sono la più carina"

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, la marocchina Mila Suarez è stata mandata in nomination insieme a Daniele Dal Moro, Erica Piamonte, Francesca De André, Ivana Icardi e Michael Terlizzi, con il pubblico che deve scegliere, tramite “App Mediaset Play”, “SMS” o “Smart TV”, chi voler salvare tra questi nomi.

L’ex di Alex Belli però non sembra aver preso bene la decisione degli altri concorrenti, ed ha mostrato tutta la sua rabbia durante un confronto di Alberico Lemme. La giovane ha cercato, insieme al farmacista, di trovare un motivo per questa nomination, e secondo lei le cause sarebbero sia il suo aspetto fisico che la conoscenza che sta intraprendendo con Gennaro Lillio, anche se ammette di essersi allontanata molto dal ragazzo in questi giorni.

Lo sfogo di Mila Suarez

La ragazza, mentre chiacchiera con il farmacista Alberico Lemme, dichiara: “Ma perché ieri le ragazze mi hanno nominato? Mi hanno nominato perché Erica ha un interesse per Gennaro e mi guarda in una maniera diversa. Valentina, che dorme con me sul letto ed è attaccata a Gennaro, ha detto che ho fatto una settimana di negatività”.

Nel confessionale, Mila Suarez va ancora più nel dettaglio: “Vogliono farmi uscire così hanno Gennaro tutto per loro o forse perché, è brutto anche dirlo, ma magari vedono che sono la più carina nella Casa e a volte dà fastidio alle donne… Non ho paura se mi isolano, io ho il coraggio di dire le cose in faccia”.

Tuttavia, durante lo scambio di battute con Alberico Lemme, rivela di essersi allontanata da Gennaro Lillio. Mila dichiara di essere molto infastidita dal suo comportamento, ma di non essere gelosa e per certi aspetti le ricorda molto il suo ex fidanzato, Alex Belli.