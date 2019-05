Grande Fratello, lo scontro tra Valentina Vignali e Francesca Cipriani finisce in lacrime

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, ci sono stati alcuni confronti importanti. La protagonista della puntata è Francesca De André, poiché ha avuto degli scontri con il suo attuale fidanzato Giorgio Tambellini e l’influencer Rosi Zamboni.

Valentina Vignali ha invece avuto una discussione con Francesca Cipriani. Il tutto è nato quando la cestista, nell’ultima settimana, definisce l’ex bonas di “Avanti un altro” come la donna più stupida che abbia mai conosciuto. Per questo motivo, Barbara D’Urso decide per un confronto nella Casa.

Il confronto tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali

Come riporta “Leggo“, a prendere per primo la parola è l’ospite di questa puntata: “Chi è la stupida? Sono raffinata più di te, specialmente nel linguaggio. Il personaggio è una cosa, la persona è un’altra, e tu dovresti saperlo Valentina. Non ti ho mai vista in vita mia e se mi sono rifatta il seno c’è un motivo. Avevo una grave malformazione al seno e non devo darti spiegazioni. Le persone vanno conosciute prima di dare giudizi. Devi capirlo, non devi giudicare le persone così”.

Valentina Vignali risponde a tono all’ex bonas, in cui decide di non tornare indietro alle sue vecchie dichiarazioni. Infatti, continua a bollare Francesca Cipriani come una ragazza stupida, poiché pensa che una persona non dovrebbe mai sottoporsi a tanti interventi chirurgici. A questo punto però arriva il rimprovero della “Cipry“: “Dicono che lei sia vera e ha tutte le foto ritoccate e sembra un’altra persona. Io non mi soffermo alle apparenze. Conosci le persone prima. Sono stanca di tutta sta superficialità. Io ho una dignità”.

La cestista, stufa della discussione, va via. Francesca però, pur di farsi ascoltare, entra nella Casa e dichiara: “Non sai nulla, perché come tu hai una storia anche io ce l’ho perché io avevo una grande malformazione al seno. Parli tanto degli hater ma sei peggio di loro. Vai oltre, conosci le persone non fermati al reggiseno o ai capelli”.

La discussione temrina con un piccolo lieto fine, poiché la gieffina, vedendo in queste condizioni la bionda, dichiara che gli vuole chiedere scusa per le parole della scorsa settimana.