Grande Fratello, lite furiosa tra Daniele Dal Moro e Cristian Imparato: "Ti mangio vivo!"

Nella giornata del 23 aprile è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. In questa diretta si sono toccati vari argomenti, tra cui il confronto di Mila Suarez con Alex Belli e la risposta di Francesca De André alla querela del padre.

La puntata in questione ha portato anche delle tensioni tra alcuni concorrenti all’interno della Casa più spiata d’Italia. Infatti, immediatamente dopo la fine della messa in onda, Daniele Del Moro è stato protagonista di una furiosa lite con il cantante Cristian Imparato a causa di una nomination non molto apprezzata dall’imprenditore veneto.

La lite tra i due ragazzi

Ad aprire il discorso è proprio Daniele Del Moro: “Ha detto che mi nomina perché mangio le uova”. A quel punto Cristian Imparato ha voluto ricordare al ragazzo che nella Casa non c’è solo lui, quindi non può decidere di fare ciò che gli pare e piace. L’imprenditore veneto non apprezza le sue parole, e invita il cantante a non rivolgergli la parola per tutta la settimana.

La lite continua, e per il vincitore di “Io Canto” Daniele Del Moro è fissato col corpo, ma anche quest’ultimo risponde ribandendo la stessa cosa aggiungendo: “Tra me e te sei te quello fissato. Parli solo di estetica, fai gli stessi discorsi […] Se io mangio quello che mangi tu comunque sono due volte più figo di te!”.

Cristian Imparato ricorda a Daniele Del Moro di non essere fissato con il fisico e di non mettersi in paragone con lui, ma il suo rivale non si arrende: “Bello, fai poco il gradasso con me perché credimi, ti mangio vivo. Fai poco il figo con me perché ti mangio! Io non ti salto addosso… non ti salto addosso perché… Con me parla piano, fidati parla piano, perché altrimenti ti mangio!”.