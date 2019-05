Grande Fratello, le anticipazioni: in arrivo Daniele Interrante

La prossima puntata del Grande Fratello Nip, in onda questa sera e condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, sembra regalarci grosse emozioni. Infatti, la diretta sarà costellata di numerosi ospiti, che avranno come obiettivo quello di chiarirsi con alcuni concorrenti all’interno della Casa più spiata d’Italia.

In questa diretta si ritornerà a parlare della famiglia naturale di Serena, ragazza adottata anni fa dalla conduttrice Barbara Palombelli e dall’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli. In Casa entrerà poi Daniele Interrante, l’ex tronista di “Uomini e Donne” e attualmente opinionista dei salotti di Barbara D’Urso.

Le anticipazioni del 6 maggio

Iniziando proprio da Serena Rutelli, la ragazza dovrebbe ricevere una lettera da parte del fratello maggiore, proveniente dalla sua famiglia biologica. A rivelarlo è stata proprio Barbara D’Urso nell’ultima puntata di “Domenica Live”: “È arrivata una nuova lettera per Serena. Il ragazzo mi ha detto: ‘io non sapevo di Serena, me l’hanno detto qualche tempo fa e ho iniziato a guardarla al Grande Fratello. L’ho guardata, mi ha intenerito il cuore e vorrei incontrarla’”.

Situazione complessa anche per Francesca De André. La ragazza in primis sembra troverarsi nei guai a causa delle dure parole rivolte nei confronti di Mila Suarez, e tanti telespettatori chiedono la squalifica immediata per la figlia di Cristiano. Per di più, dovrà confrontarsi con il suo ex compagno Daniele Interrante, mentre Barbara D’Urso le mostrerà le foto del suo ragazzo durante un’uscita piccante con una bionda.

Daniele Interrante sembra essere uno dei fulcri di questa puntata, poiché dovrebbe avere una discussione anche con Guendalina Canessa, anch’essa la sua ex fidanzata. Al centro dell’attenzione pure Kikò Nalli e il suo bacio con Ambra Lombardo. Secondo le anticipazioni, Barbara D’Urso dovrebbe mostrare all’ex “hair stylist” di “Detto Fatto” le parole scritte da Tina Cipollari in questi giorni.