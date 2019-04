Grande Fratello, la reazione di Lemme agli attacchi di Valentina Vignali e Francesca De André: "Posso manipolarle"

Non c’è pace tra i concorrenti della sedicesima edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello“, infatti archiviata l’armonia che regnava sovrana i primi giorni di convivenza nella casa di Cinecittà, ormai si respira una tensione continua, atmosfera dovuta anche ai continui scontri tra la cestista Valentina Vignali e Alberico Lemme.

Ad appoggiare e sostenere la nota influencer contro il controverso nutrizionista, è stata Francesca De André – nipote del celebre cantautore italiano Fabrizio De André – che sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ha dato dimostrazione di forza e carattere, mettendo le cose in chiaro anche con Lemme.

La reazione di Lemme agli attacchi di Vignali e De Andrè

Per evitare ulteriori spiacevoli scontri con il criticato farmacista, sia la De Andrè che la Vignali hanno più volte dichiarato di non voler più avere nulla a che fare con Lemme, rifiutando quindi di aver alcun rapporto con lui, anche se poi non perdono occasione per parlar male del coinquilino.

Nel corso dell’ultima puntata del popolare reality show condotto da Barbara d’Urso, Valentina e Francesca si sono sfogate dopo aver visto un rvm riassuntivo della settimana; atteggiamento che non ha riscontrato però il gradimento del pubblico televisivo, che ha ritenuto sgradevole il comportamento delle due concorrenti.

Tacciate di irriverenza e maleducazione, le due coinquiline però lasciano trasparire la loro vera natura, non nascondendosi dietro abili stratagemmi o inganni. Nel corso di un recente confessionale – visto durante un daytime – Lemme ha espresso il suo giudizio circa il rapporto con le due coinquiline.

Anche il nutrizionista ha fatto sapere il suo pensiero sulle due coinquiline: “Sono due soggetti facilmente manipolabili mentalmente. Io posso far credere loro ciò che voglio“. Dunque Lemme si crede un abile manipolatore, ma riuscirà davvero a creare continui scontri con le concorrenti, quindi influenzare negativamente il sentiment dei telespettatori nei loro confronti?