Grande Fratello, la prima novità di questa edizione è il Bed & Breakfast

Torna in onda la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotto nuovamente da Barbara D’Urso. Il reality show, in questi anni, è servito a tante persone non famose per raggiungere la popolarità. L’esempio più evidente è quello di Ilenia Pastorelli, che ha vinto il “David di Donatello per la migliore attrice protagonista” grazie al film “Lo chiamavano Jeeg Robot“.

In questi anni sono cambiate tantissime cose, e il Grande Fratello “Nip” non è più composto solamente da personaggi sconosciuti. Infatti, nell’ultima intervista a Barbara D’Urso, la conduttrice ha dichiarato che i concorrenti saranno formati sia da persone non famose che da alcuni diventati noti grazie alle notizie di cronaca rosa e di attualità.

L’ultima novità

In una delle sue ultime interviste poi Barbara D’Urso ha voluto parlare anche dell’ultima novità: il “Bed & Breakfast“. Si tratta di una stanza segreta che, di tanto in tanto, ospiterà un personaggio vip invitato dalla conduttrice. Per il momento non sono stati rivelati dei nomi, ma potrebbero trattarsi anche di alcuni ex compagni dei concorrenti.

In questo “B&B” c’è un concorrente non fisso di questa edizione, ma che comunque ha un ruolo fondamentale ai fini del gioco. La novità, in realtà, non è proprio nuova, poiché abbiamo avuto un assaggio nella scorsa edizione. Infatti, nel 2018 sono stati ospiti per alcuni giorni Rodrigo Alves, conosciuto come il “Ken Umano”, e Fabiana Britto De Melo, la showgirl brasiliana diventata famosa per i suoi numerosi interventi.

Le novità servono per attirare il pubblico, poiché la “Barbarella” ha già messo e mani davanti: “Sarà impossibile replicare i risultati straordinari del Grande Fratello 15”. Infatti la scorsa edizione la trasmissione registrò una media di 3.885.000 milioni di telespettatori ed il 23,25% di share. Numeri davvero impressionati, anche in virtù del fatto che i reality sono scesi di molto negli ultimi anni.