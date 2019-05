Grande Fratello, la confessione di Mila Suarez: "Ho sognato Alex Belli"

Nelle prime settimane del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, ha fatto discutere molto la presenza di Mila Suarez. La modella marocchina viene ricordata dai telespettatori per aver avuto una relazione con l’attore Alex Belli, ma le cose tra i due non è andata nel migliore dei modi.

Mila Suarez ha spesso parlato di Alex Belli all’interno della Casa, con l’attore che è stato quasi “costretto” a farsi ospitare da Barbara D’Urso in una delle dirette del Grande Fratello per farsi la sua ragione. Alex, dinanzi alla modella, ha avuto un comportamento pacifico, chiedendo scusa per gli errori fatti in passato, suggellato da un abbraccio finale.

Le parole di Mila Suarez

Quindi, proprio per questo “lieto fine”, sembrava ormai archiviata la storia tra Mila Suarez e Alex Belli. La modella poi, in questi giorni, si è avvicinata prepotentemente anche a Gennaro Lillio. Il ragazzo però sembra essere “richiesto” anche da Francesca De André, e quest’ultima, seppure fidanzata con Giorgio Tambellini, ha mostrato più volte la sua gelosia.

Intanto, Mila Suarez non sembra aver dimenticato del tutto il suo ex fidanzato Alex Belli. Infatti, durante una chiacchierata con Serena Rutelli, rivela di averlo sognato e abbracciato: “Ieri il mio ex è venuto nella mia testa. Non l’ho mai pensato e non so perché mi è venuto così. Forse perché quando tu non lo pensi, magari lui poi ti pensa. Ma è strano, è passato tanto tempo. Magari ieri è uscita parte positiva, ma mi ha fatto molto piacere. Siamo degli esseri umani, mica robot! Quando qualcuno entra nella nostra vita lascia un ricordo”.

Serena Rutelli cerca di tirare su di morale a Mila Suarez, ricordandole che è una cosa normale sognarsi il proprio ex fidanzato. La modella sembra che stia ritornando a pensare ad Alex Belli, mentre nella Casa sta approfondendo la sua conoscenza con Gennaro Lillio.