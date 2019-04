Grande Fratello, la confessione di Cristian Imparato: "Mi sono rifatto il viso con un riempimento di filler"

Cristian Imparato in questi mesi è stato accusato di essersi rifatto più volte. Infatti l’ex vincitore di “Io Canto“, il talent show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, ha avuto una trasformazione fisica ed estetica incredibile. Per questo motivo, in tanti si sono insospettiti sul suo conto, e più volte Karina Cascella, sia a “Domenica Live” che “Pomeriggio Cinque“, accusa il cantante di essere ricorso a qualche intervento.

Cristian Imparato, nelle sue interviste nei salotti di Barbara D’Urso, ha sempre smentito questa voce. In queste ore però, all’interno della Casa del Grande Fratello, precisamente durante una chiacchierata con Daniele Dal Moro, fa una confessione totalmente inaspettata. Il cantante, come dimostra il video pubblicato dalla pagina Instagram “GossipTvOfficial” ammette di essere ricorso al filler, una sostanza iniettabile sottopelle per correggere o ritoccare imperfezioni del viso come le rughe e le cicatrici o per volumizzare labbra e zigomi.

La confessione di Cristian Imparato

Il cantante, durante la chiacchierata nel giardino, ha ammesso di essere ricorso a questo piccolo intervento perché avrebbe perso troppi chili in passato: “Ho fatto un riempimento di filler qua, al volto, perché ho avuto un dimagrimento eccessivo che mi ha sfilato troppo il viso”.

Cristian Imparato però non ha fatto ricorso al filler solamente per un motivo di salute. L’ex allievo di “Io Canto” ha infatti rivelato di tenere molto alla sua estetica: “Cioè devi andare in televisione, devi fare spettacolo, almeno un minimo di decenza, tenere il viso sistemato ci vuole”.

Ora in molti attendono la risposta di Karina Cascella, che potrebbe arrivare anche nella puntata di “Pomeriggio Cinque” del 17 aprile. Come ben sanno i fan del reality show, tra l’opinionista di Barbara D’Urso e Cristian Imparato non scorre buon sangue, e il loro ultimo confronto avvenuto nella Casa del Grande Fratello ne è la prova evidente.