Grande Fratello, Kikò Nalli potrebbe provare un’attrazione per Ambra Lombardo

Kikò Nalli sembra essere pronto a voltare pagina. L’ex hair stylist di “Detto Fatto“, ha vissuto una storia d’amore molto intensa con Tina Cipollari, conosciuta per essere l’opinionista di “Uomini e Donne“. I due sono rimasti in buoni rapporti anche dopo la loro separazione, per non far soffrire troppo i loro figli.

Tuttavia, Tina Cipollari sembra aver trovato già la sua anima gemella con l’imprenditore Vincenzo Ferrara. Kikò non ha preso benissimo questa relazione, ma anche lui è stato protagonista di una storia d’amore con l’attrice spagnola Myr Garrido, flirt terminato nel giro di pochi mesi. Ad oggi si definisce come una persona single.

La cotta di Kikò Nalli

L’hair stylist ha accettato di partecipare al Grande Fratello soprattutto per voltare pagina e dimenticare definitivamente la sua ex moglie Tina Cipollari. Per il momento sembra che ci stia riuscendo nel suo intento, e anzi potrebbe aver trovato anche la persona ideale con cui poter costruire un futuro roseo nel ambito sentimentale.

Infatti, nei giorni scorsi, ha fatto una dolce dichiarazione ad Ambra Lombardo: “Io ho fatto una dichiarazione d’amore. Ora la vedrà tutta Italia. Telecamera fissa per un’ora! Chiedo scusa al tuo compagno”. Lei inizialmente non crede alle sue parole ma l’uomo aggiunge: “A me quello che fa arrabbiare di te è che non sai mai prendere le cose sul serio. Usciremo da qui e poi Dio saprà quello che dobbiamo fare. Comunque è uno scherzo. Ti ho fatto sudare i baffi, eh?”.

La donna resta abbastanza imbarazzata da questa situazione. Tuttavia, durante una dichiarazione nel confessionale rivela su Chicco Nalli: “Gli voglio tanto bene, per me è un amico speciale. È l’ unica persona in Casa che io davvero considero una risorsa”. Basandoci su queste parole, non va escluso a priori che possa nascere una storia d’amore.