Grande Fratello, Kikò Nalli contro tutti: "Zero rispetto"

Oramai sono passati ben due mesi da quando i concorrenti hanno messo piede all’interno della casa più spiata d’Italia “Grande Fratello” e la tensione, arrivati quasi alla fine di questo lungo percorso, inizia a farsi sentire. E c’è anche chi, come Kikò Nalli, che magari ha qualche anno in più di alcuni coinquilini della casa e che certi comportamenti infantili proprio non riesce più a sopportarli.

Di fatto l’ex marito dell’opinionista di Canale 5, Tina Cipollari, ha avuto uno sfogo con Erico Contarin durante il quale ha attaccato alcuni concorrenti che insieme a lui stanno partecipando al reality. Ovviamente si tratta di una serie di fastidi dettati prettamente dalla prolungata permanenza all’interno della casa, con la mancanza dei propri affetti e della propria privacy; in altre circostanze tali manifestazioni di fastidio non si sarebbero mai espresse.

Lo stesso Kikò ha più volte ceduto in qualche emozione, qualche pianto liberatorio; ha di fatto emozionato tutti quando ha pianto alla visione del video dei suoi tre figli che non vede da tempo, ribadendo più volte di quanto sia straordinario il rapporto che ha instaurato con tutti e tre. Mentre sul lato amoroso l’Hair stylist non ha mai tenuto segreto il grande interesse che ha verso Ambra Lombardo, nonostante quest’ultima fosse già fidanzata.

In tal senso bisogna dire che fino a questo momento si sono trattate solo di attenzioni verbali e qualche flirt senza nulla oltre, non c’è mai stato un bacio o attenzioni del genere che potessero in qualche modo compromettere la serietà di Ambra e il conseguente fidanzamento con il proprio partner che la attendeva al di fuori della casa.

Dopo poche settimane però la Lombardo venne eliminata, e da quel momento le cose sono cambiate; Kikò infatti non è rimasto indifferente per Ambra, dichiarando di voler iniziare una frequentazione con lui una volta uscito dalla casa. Ha poi successivamente avuto una possibilità di rientrare nella casa per pochi minuti, dove ne ha approfittato per parlare proprio con Kikò per spiegargli dell’accaduto, e finire il tutto in un intenso quanto suggellante bacio.

Ma dopo questa parentesi amorosa che ha riempito il cuore di Kikò di felicità, ora inizia a farsi sentire la pressione della casa sul morale di tutti; infatti nello sfogo avuto con Erico Contarin, l’ex marito della Cipollari accusa molti coinquilini di comportamenti a dir poco inaccettabili. Pare infatti che molti ragazzi nella casa sono egoisti, pensando solo a far baldoria senza curarsi delle condizioni emotive degli altri partecipanti, non hanno alcun rispetto nemmeno per chi la notte prova a chiudere occhio. Ovviamente il riferimento di Kikò è verso Martina che in questo periodo sta vivendo un momento di sconforto emotivo.