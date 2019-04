Grande Fratello, Karina Cascella e Delia Duran entreranno nella casa

È iniziata da una settimana la nuova edizione del reality show “Grande Fratello” condotto, come nella passata stagione, da Barbara D’Urso su Canale 5. Seppur è passato ancora poco tempo, i coinquilini della casa di Cinecittà hanno iniziato già a far parlare di loro.

Il concorrente più chiacchierato è stato senza dubbio Cristian Imparato: il ragazzo ha deciso di fare coming out proprio nella casa e ha legato molto con Michael Terlizzi, ma questa loro amicizia ha spinto il vincitore di “Io Canto” a lanciare giudizi sui gusti se**uali di Terlizzi, arrivando all’insinuazione di una sua presunta omosessualità. Il figlio del pugile Franco Terlizzi, ha rigettato completamente questa ipotesi sostenendo di essere eterosessuale.

L’incontro tra Karina Kascella e Cristian Imparato

Cristian inoltre ha parlato anche dell’opinionista di Barbara D’Urso, Karina Cascella in termini non proprio lusinghieri definendola: “una st***za e cornutazza napoletana“. Proprio per questo motivo, la Cascella ha deciso di fare il suo ingresso varcando la porta rossa e affrontando Imparato: il loro incontro promette scintille.

Ricordiamo inoltre che questa sera ci sarà l’ingresso di Alberico Lemme, il dietologo tanto contestato nei salotti di Barbara D’Urso. L’ingresso di Lemme sarà occasione anche per un acceso dibattito con Cristiano Malgioglio, dichiaratamente contro le teorie sostenute dal medico. Sarà poi affrontata la questione della diffida da parte di Cristiano De André alle sue due figlie Francesca e Fabrizia: le ragazze entreranno nella casa del GF ma il loro padre è nettamente contrario a questa loro partecipazione.

Le nomination e l’incontro tra Mila Suarez e Delia Duran

Anche Mila Suarez, che non sembra avere ancora del tutto superato la fine della sua storia d’amore con Alex Belli, avrà un confronto con l’attuale fidanzata dell’attore, Delia Duran. La Suarez, durante la settimana ha parlato di lei in termini poco carini con i suoi coinquilini.

Dopo che Barbara D’Urso avrà annunciato chi tra Erica Piamonte e Audrey Chabloz abbandonerà per sempre la casa più spiata d’Italia, ci saranno le nuove nomination. Vedremo questa sera cosa ci riserveranno i due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva zanicchi, con le loro attese e pungenti incursioni.