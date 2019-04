Grande Fratello, Jessica Mazzoli rassicura tutti: "Sto meglio"

In tanti si stanno domandando se Jessica Mazzoli rientrerà nella Casa del Grande Fratello. L’ex fidanzata di Morgan ha dovuto abbandonare forzatamente il reality show a causa dei forti dolori alla pancia. Successivamente Barbara D’Urso svela al pubblico la verità dietro a questo problema.

La ragazza infatti ha dovuto operarsi d’urgenza di peritonite, una patologia infiammatoria che se trascurata può essere molto pericolosa. I concorrenti della Casa sono rimasti totalmente all’oscuro sulle condizioni di salute della giovane. Tuttavia, nella quarta puntata del Grande Fratello, c’è stata una chiamata in diretta che ha visto proprio l’ex talento di “X Factor” parlare con i concorrenti.

Le parole di Jessica Mazzoli

La ragazza invia inizialmente un video messaggio agli altri ragazzi: “Ciao ragazzi: Vi volevo dire che sto meglio e sono stata operata d’urgenza di peritonite. Niente, me la son vista un po’ brutta ma sono stata accudita egregiamente. Spero di tornare presto da voi, mi mancate, e spero che vada bene anche a voi”.

Serena Rutelli, che ha stretto un bel legame con Jessica, è scoppiata in lacrime ascoltando le sue parole. In seguito Barbara D’Urso si collega telefonicamente con lei: la ragazza si trova in un albergo di Roma isolata da tutti. L’opinionista Cristiano Malgioglio, approfittando di questa situazione, le chiede se ha ricevuto una chiamata da Morgan.

La ragazza smentisce un qualsiasi contatto con il suo ex, e Cristiano Malgioglio si scaglia immediatamente contro il cantante, definendolo una persona insensibile, poiché una telefonata sarebbe stata una cosa meravigliosa. Barbara D’Urso ha cercato immediatamente di calmare le acque, rivelando che comunque essendo isolata non avrebbe potuto mettersi in contatto.

Infine, sempre la conduttrice, parla della possibilità di rivederla all’interno del GF: “Entro un paio di giorni sapremo la decisione dei medici e poi comunicheremo a te e agli altri ragazzi se potrai rientrare nella Casa”.