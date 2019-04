Grande Fratello, Jessica Mazzoli in ospedale a causa di un malore

Uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, ha fatto preoccupare sia i suoi compagni d’avventura che gli autori della trasmissione, poiché nella giornata del 25 aprile viene trasportata in ospedale a causa di un malore.

La persona in questione è Jessica Mazzoli, ragazza diventata nota soprattutto per la sua relazione con Morgan, conosciuto durante il suo periodo a “X Factor“. La notizia viene diffusa tramite un comunicato rilasciato dal Grande Fratello, in cui si può leggere che la ragazza ha sentito dei dolori lancinanti che non sono migliorati con il passare del tempo.

Il comunicato del Grande Fratello

La produzione, nelle prime ore del 25 aprile, ha parlato dello stato di salute della giovane concorrente: “Nella mattinata di oggi Jessica, a causa di un malore, è stata accompagnata in ospedale per un controllo medico. Appena sveglia la ragazza ha manifestato dei dolori che non sono migliorati con il passare del tempo motivo per cui si è deciso di intervenire per verificare la situazione medica della ragazza”.

Grazie alla diretta del Grande Fratello Nip abbiamo potuto scoprire che questo malore è derivato da un forte dolore di pancia. Non va escluso a priori che si tratti di un problema causato dallo stress di questi giorni, poiché la ragazza ha avuto degli scontri molto pesanti con alcuni concorrenti.

La lite che ha più fatto discutere è quella di Jessica Mazzoli con Francesca De André. Quest’ultima non avrebbe apprezzato la nomination e gliene avrebbe detto di tutti i colori per questo gesto: “Falsa e subdola, io ti ho difeso. Fai bene a sentirti in colpa, fai bene a piangere. Non me lo sarei mai aspettata da te”. L’ex di Morgan, successivamente, ha voluto chiedere scusa alla figlia d’arte per averla mandata al televoto.