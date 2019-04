Grande Fratello, Jessica Mazzoli contro Morgan: "Non ho mai preteso dei soldi da lui"

Nella giornata del 8 aprile è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2019, condotto da Barbara D’Urso con i due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. L’esordio serve ai concorrenti di questa edizione di far conoscere al pubblico alcuni particolari inediti della loro vita privata.

Quest’anno tra i concorrenti c’è Jessica Mazzoli, conosciuta soprattutto per la breve relazione avuta con Morgan. La ragazza, nel video di presentazione, ha rivelato di aver accettato di far parte del Grande Fratello per non essere ricordata solamente per la relazione avuta con il cantante, ma vuole “brillare di luce propria”.

Le parole di Jessica Mazzoli

Barbara D’Urso, prima di far varcare la porta rossa alla ragazza, le fa ascoltare l’intervista di Morgan nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“. In questa occasione parla del suo rapporto con lei e con la piccola Lara, affermando che la sua ex fidanzata l’avrebbe incastrato, sfruttandolo solamente per una questione economica.

La ragazza parla dell’abbandono di Morgan nei confronti della figlia: “Lui mi negò ogni tipo di dialogo. Ha voluto continuare a fare quello che faceva. Volevo il suo bene e la sua salute ma non puoi costringere una persona a fare quello che non vuole fare, quindi io me ne sono andata”. Lo scorso dicembre la giovane madre ha tentato di fare incontrare Lara e Morgan, ma quest’ultimo, come rivela la nuova concorrente del Grande Fratello, è sparito senza dare una motivazione.

Jessica, infine, dichiara che per lei non ci sono problemi di tipo economico: “Io l’ho sempre cercato in tutti questi anni perché volevo che tra lei e lui ci fosse un rapporto padre-figlia. Per lui le questioni quali sono? Sono i soldi? Ho rinunciato a 5 anni di alimenti perché tra di me e lui ci fosse la pace. Nessuno gli ha messo i bastoni tra le ruote: tutti abbiamo diritto di essere genitori”.