Grande Fratello, Jessica Mazzoli attacca Morgan: "Mi ha tradito con una sua groupie pazza"

All’interno della Casa del Grande Fratello Nip troviamo anche Jessica Mazzoli, l’ex concorrente di “X Factor” conosciuta soprattutto per la sua breve relazione con il cantante Morgan. Le cose tra i due non sono andate per il verso giusto, ma durante la loro convivenza hanno messo al mondo la piccola Lara Castoldi.

Dalla fine della sua relazione con il cantante di Milano, Jessica Mazzoli ha lanciato numerose accuse al suo ex. L’ultima frecciatina è avvenuta durante la prima puntata del Grande Fratello Nip, poiché secondo lei Morgan si disinteressa totalmente della figlia, mentre lui si è difeso sostenendo che sarebbe la sua ex ad averlo incastrato ed a non fargli vedere la figlia.

Le ultime parole di Jessica Mazzoli

La ragazza, ad alcuni inquilini della Casa, ha voluto raccontare ulteriori dettagli sulla sua relazione con Morgan: “Ma come può dire che l’ho incastrato? Ma ci rendiamo conto? Mi ha fatta soffrire. Barbara era sconvolta. La D’Urso era senza parole proprio, era sotto choc. Lui ha detto in diretta Jessica mi ha incastrato. Io me ne sono andata che la bambina aveva tre mesi. Lui mi ha portato ad andare via. Siamo stati in casa insieme più di un anno”.

Successivamente parla della loro figlia: “Lui ha sempre espresso il desiderio di volere un altro figlio. Io ero appena uscita da X Factor però per me era presto diventare mamma. Lui ci provava, così tanto, stavamo insieme, ci amavamo e così è successo. Poi è finita dopo che è nata la bambina. Ma il bello è che io sono venuta a sapere che lui stava con questa ragazza che io mi ritrovavo sempre nelle hall degli alberghi quando stavo con lui. Una groupie pazza di quelle che seguono i cantanti”.

Sembra che la loro “battaglia” non sia terminata qui, e dopo l’ospitata di Morgan a “Live – Non è la D’Urso“, non va escluso che l’ex cantante dei “Bluvertigo” possa accettare un confronto con la sua ex compagna al Grande Fratello Nip, con l’obiettivo di risolvere questi problemi che durano da troppi anni.