Grande Fratello, Ivana Icardi attacca Wanda Nara: "Fa di tutto per pulirsi la sua immagine"

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5, si è ritornato a parlare nuovamente del rapporto tra Ivana Icardi e di Mauro, quest’ultimo attaccante dell’Inter. Barbara D’Urso, in questa diretta, ha voluto informare la bionda della diffida di Wanda Nara e delle sue parole rilasciate a “Verissimo“.

Il motivo di diffida rilasciata da Wanda Nara è quello di evitare che si parli di lei al Grande Fratello Nip. Ivana Icardi non ha apprezzato le parole della moglie di Maurito, e rispondendo alla sua querela, ha espresso delle dichiarazioni molto dure nei suoi confronti.

Le dichiarazioni di Ivana Icardi

La sorella del giovane calciatore risponde in questo modo alle parole di Wanda Nara: “Questa si chiama paura. Perché se lei non avesse fatto niente a me e alla mia famiglia non avrei nulla da dire e se continua a parlare è perché ha paura. E fa tutto appositamente perché lei mi ha denunciato prima di entrare qui per farmi stare male. E’ l’unica cosa che può fare è la cattiveria”.

Successivamente rincara la dose: “Non ho parole per questa signora. Non sa cosa dire per pulirsi l’immagine. Chiediamo alla famiglia del suo ex marito. Non è per caso che succede sempre quando sta lei in mezzo, che si separano tutte le famiglie. Io ringrazio sempre mio fratello quando mi fa una sorpresa, come la macchina. Lei ha inventato trentamila miliardi di cose per diventare famose. Lei dice di me quello che è lei. Chi mi conosce sa come sono fatta io”.

In seguito Barbara D’Urso mostra a Ivana Icardi l’intervista di Wanda Nara rilasciata a “Verissimo“, chiedendole perché dovrebbe inventarsi tutte queste frottole sul loro rapporto. La concorrente del Grande Fratello però non si scompone, dichiarando che è solamente un’attrice bugiarda. Infine, ammette che lascerebbe immediatamente la televisione se le consentissero di far pace con Mauro.