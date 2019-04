Grande Fratello, il confronto tra Alex Belli e Mila Suarez termina con un abbraccio

Alex Belli è entrato nella Casa del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. L’attore ha avuto una relazione durata due anni con la bella marocchina Mila Suarez.

Per Mila Suarez questo non è il suo primo confronto all’interno del Grande Fratello, poiché nella scorsa settimana ha avuto un duro scontro con Delia Duran, l’attuale fidanzata di Alex Belli. Secondo la marocchina, l’ex valletta di Piero Chiambretti avrebbe avuto una relazione con Alex Belli mentre era ancora fidanzato con lei.

Le prove di riappacificazione

Alex Belli entra nel Casa del Grande Fratello Nip provando a far pace con Mila Saurez. Quest’ultima ha però cercato in tutti i modi di difendere la posizione tenuta in queste settimane, confermando la teoria sull’abbandono e del tradimento. Il tutto termina con un dolce abbraccio tra i due ex.

Il confronto inizia da Alex Belli: “Non sono qui per litigare né per discutere con te. Non hai mai capito perché ci siamo lasciati, tu non ti sei mai resa conto dei problemi che avevamo. Non sono qui per attaccarti, sono qui perché hai detto cose private nostre. Quando tu piangevi per finta per dare video a Barbara D’Urso, eri dentro a un residence perché litigavamo. Hai una realtà delle cose diversa, sei morbosa”. Ma la risposta di Mila Suarez non si fa attendere: “Mi hai buttato in un albergo quando avevo più bisogno di te, quando ero in ospedale. Io ho chiuso con te, ma ho diritto di parlare della mia storia”.

In seguito l’attore rilascia una dichiarazione inaspettata sulla sua ex compagna: “Le tue priorità l’anno scorso dopo che non ti hanno accettato al GF e che ti stavi per tagliare le vene era rifarti naso e seno. Devi fermarti col cervello e staccarti dalle tue convinzioni. Io ti sono sempre stato vicino durante i tuoi problemi di salute. Io ti ho voluta bene, ma non eravamo adatti a stare insieme. Io mi sono sentito in colpa perché so quello che hai passato. Non ti volevo abbandonare”.

Mila Suarez ritorna nuovamente sull’argomento del tradimento e dell’abbandono, ma prima di lasciare la Casa del Grande Fratello Alex Belli, con lo stupore del pubblico e degli altri concorrenti, abbraccia la sua ex fidanzata.