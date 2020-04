Grande Fratello: i 10 concorrenti che hanno riscosso successo dopo la loro partecipazione al reality show

Nel 2000, e per la prima volta, appariva sul piccolo schermo un reality show ancora tutto da scoprire. Sono trascorsi vent’anni dalla prima edizione del “Grande Fratello”, ai tempi condotta da Daria Bignardi e coadiuvata da Marco Liorni nelle vesti di inviato. Un programma televisivo, del tutto inedito, che ha immediatamente attirato l’attenzione di milioni di italiani.

Il vasto pubblico di Canale 5 è rimasto stregato da questo insolito “esperimento sociale” che è stato in grado di cambiare il modo di fare televisione. In sedici edizioni, nella “Casa più spiata d’Italia” sono passati tantissimi personaggi che hanno contribuito a rendere celebre l’intero programma. Tra questi, alcuni sono riusciti a lasciare un segno indelebile nel cuore degli spettatori: molti ex gieffini sono stati capaci di imporsi ed affermarsi nel mondo dello spettacolo, della politica e del giornalismo.

Nella storia del GF, i volti che sono rimasti impressi nella mente del pubblico e che hanno riscosso un grande successo sono quelli di:

1) Pietro Taricone: Il suo nome è associato al “Grande Fratello”, quando si parla del reality è innegabile non pensare a lui. Il guerriero buono di Caserta è stato tra i protagonisti assoluti della prima edizione, insieme a Cristina Plevani. Grazie alla sua verve e al suo simpatico temperamento, Pietro ha conquistato il mondo dello spettacolo e, mosso dalla passione per la recitazione, stava intraprendendo la strada del cinema. Nel 2010, un maledetto incidente ha spento la vita di Taricone strappandolo dalle braccia della sua amata famiglia, composta dall’attrice Kasia Smutniak e dalla loro figlia Sophie.

2) Luca Argentero: Nel 2003 si è classificato terzo lasciando la vittoria, della terza edizione del GF, a Floriana Secondi. A Cinecittà, Luca Argentero ha conquistato i cuori del pubblico soprattutto per i suoi modi garbati e la sua dolce personalità. Conclusa l’esperienza del reality, Luca ha deciso di dedicarsi alla recitazione riuscendo a farsi apprezzare da moltissimi registi che lo hanno immediatamente agganciato. Tra importanti pellicole cinematografiche e fiction di successo, Luca Argento è indubbiamente uno degli attori italiani più apprezzati e amati. La sua ultima apparizione nel medical drama “Doc – Nelle tue mani” si è rivelata essere un trionfante successo.

3)Eleonora Daniele: Non tutti ricordano, o pochi sanno, che l’amata Eleonora è partita proprio dal Grande Fratello. Dopo aver preso parte alla seconda edizione del reality show, Eleonora ha deciso di lasciare il suo posto in banca per dedicarsi alla conduzione di diversi programmi televisivi. La sua grande empatia nei confronti del pubblico ha permesso a Eleonora Daniele di diventare il volto di punta di casa Rai. Con il suo programma “Storie Italiane”, la presentatrice racconta quotidianamente l’Italia concentrandosi su vicende straordinarie che si intrecciano con forti sentimenti.

4) Ilenia Pastorelli: Dopo aver preso parte alla dodicesima edizione del GF, Ilenia è riuscita a farsi notare da importanti registi cosi da realizzare il suo più grande sogno cioè quello di diventare un’attrice di successo. Grazie al film “Lo chiamavano Jeeg”, Ilenia ha vinto un David di Donatello: il prestigioso premio ha donato a Ilenia un posto nell’olimpo del cinema italiano. La sua carriera vanta rilevanti collaborazioni con artisti e registi dal calibro di: Carlo Verdone; Filippo Bologna; Gabriele Mainetti; Michela Andreozzi; Pif; Massimiliano Bruno; Adriano Celentano e tanti ancora.

5) Filippo Bisciglia: Secondo classificato del GF 2006, Filippo è diventato un presentatore in forte ascesa. Apprezzato da Maria De Filippi, ha conquistato il pubblico di Canale 5 con il fortunato format Temptation Island. In seguito, Filippo ha preso parte a diversi talent show come “Tale e Quale Show” e “Amici Celebrities”.

6) Alessandro Tersigni: Si è qualificato secondo durante la settima edizione del GF ottenendo una grande popolarità anche grazie alla love story con Melita Toniolo. Una volta uscito dal reality, Alessandro ha intrapreso la strada della recitazione prendendo parte a molte fiction di successo come: “Un medico in famiglia”; “Il Paradiso delle Signore”; “Romanzo Criminale” e altre ancora.

7) Laura Torrisi: Coinquilina di Filippo Bisciglia, uscita dal reality è diventata un’attrice molto amata. Un contributo rilevante è arrivato dall’attore Leonardo Pieraccioni che l’ha voluta nel suo famoso film “Una moglie bellissima”. In quella occasione, è scattato l’amore tra i due che è culminato con la nascita della figlia Martina. Terminata la relazione con Pieraccioni, Laura si è concentrata sulla carriera e su un nuovo amore.

8) Raffaella Fico: Oggi è una delle soubrette più seguite e chiacchierate della TV italiana anche grazie alla tormentata liaison con il calciatore Mario Balotelli, dal quale ha avuto la figlia Pia. Raffaella, appena maggiorenne, ha partecipato all’ottava edizione del GF e appena uscita dalla casa ha preso parte in tanti progetti televisivi. Al momento, la showgirl si è dedicata interamente alla famiglia cosi da rallentare i numerosi impegni lavorativi.

9) Flavio Montrucchio: Vincitore della seconda edizione del GF, Flavio ha abbandonato la carriera di promotore finanziario per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Negli anni, l’ex-gieffino ha rivestito diversi ruoli come quello di attore e conduttore televisivo cosi da diventare uno dei presentatori di punta di Real Time. Flavio si è costruito una bellissima famiglia con Alessia Mancini che sono genitori di due splendidi bambini.

10) Rocco Casalino: Concorrente della prima edizione del GF, il suo nome ha trovato spazio nella politica italiana. Dal 2018, Rocco è portavoce e capo ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Prima di iniziare la sua militanza nel Movimento 5 stelle, Casalino si è laureato in Ingegneria ed è apparso in molti salotti televisivi.