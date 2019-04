Grande Fratello hot: Valentina Vignali senza slip, Mila Suarez mostra il seno

Sono passati pochi giorni da quando lunedì 8 aprile si è aperta la porta rossa dell’edizione numero 16 del Grande Fratello e già alcune immagini hanno destato scalpore sul web. Protagoniste due concorrenti che volontariamente o meno, hanno mostrato parti del corpo, che andrebbero censurate in televisione.

La prima concorrente del Grande Fratello, a creare imbarazzo alla regia del programma, è stata Mila Suarez, 31enne showgirl di origine marocchina, ma da anni residente in Italia, già nota alle cronache rosa per i suo flirt con Fabrizio Corona e Alex Belli.

Mila Suarez mostra il suo seno rifatto

La ragazza, soprannominata anche la “Belen di Parma”, per via della sua somiglianza con la famosa showgirl argentina, ha mostrato in diretta TV il suo seno appena rifatto, vantandosi anche del recente intervento chirurgico. “Non me le toccate che me le sono appena rifatte”, il suo grido d’orgoglio nei confronti degli altri coinquilini.

Mila in questi primi giorni ha già fatto capire che sarà protagonista indiscussa del reality, grazie anche alle sue docce sensuali e al primo flirt con Gennaro.

Valentina Vignali senza slip

Altre immagini da censurare, andate in onda in questi primi giorni di reality, hanno visto protagonista la giocatrice di basket, ma anche modella e influencer, Valentina Vignali, che è apparsa senza slip in un frame che sta facendo il giro del web.

La 28enne riminese è stata sorpresa mentre si infilava sotto le coperte senza indossare le mutandine. In realtà il gesto di Valentina Vignali appare casuale, ma l’immagine carpita dalle riprese televisive, è stata condivisa sui principali social sollevando anche diverse critiche, che si vanno ad aggiungere a quelle ricevute dopo la frase: “sopporterei altri dieci tumori ma non un altro tradimento”. Un chiaro riferimento al dolore per la fine della storia con Stefano Laudoni e all’intervento del 2013, quando la cestista fu operata per un cancro alla tiroide.