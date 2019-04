Grande Fratello, Guendalina Canessa contro Francesca De André: "Hai limonato con tutti nella Casa"

Il cast del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, continua ad aumentare di numero. Infatti, nell’ultima puntata andata in onda nella giornata del 29 aprile, Guendalina Canessa ha fatto il suo ingresso nella Casa.

Per lei questo è un ritorno. Guendalina Canessa infatti ha già partecipato alla settima edizione del Grande Fratello, condotto ai tempi da Alessia Marcuzzi. L’influencer, seppure si classificò solamente in terza posizione, riuscì comunque a far parlare di sé. All’interno della Casa infatti ebbe una relazione con il vincitore Milo Coretti, anche se dopo la fine del reality show i due non continuarono la loro storia d’amore.

L’ingresso e lo scontro con Francesca De André

Guendalina Canessa è entrata nella Casa del Grande Fratello per continuare la sua piccola “battaglia” personale contro la De André. La bionda accusa Francesca di essere stata l’amante di Daniele Interrante. Ovviamente, durante il duro scontro, la ragazza ha sempre smentito questa ipotesi.

Prima Guendalina Canessa si presenta con un trolley in mano, e dopo un breve discorso “pacifico”, inizia l’attacco verso Francesca De André: “Il rapporto tra me e Daniele è bellissimo. E dopo dodici anni torno qui. La cosa che mi fa impazzire è il falso perbenismo. Tu punti il dito a tutti, anche a tuo padre, e un giorno fa hai limonato con tutti. Ma il tuo fidanzato… tutto bene? Giorgino (Il fidanzato di Francesca n.d.r) scappa!”.

La De Andrè, con molto orgoglio, risponde alle accuse di Guendalina a tono: “Sei venuta qui a prenderti i tuoi cinque minuti di applausi, brava, c’è una differenza però tra me e te, a me mi cercano da te scappano. Sei venuta qui a fare la pagliaccia che sei un pezzo di silicone ambulante. Dai così ti fai vedere dopo tanto tempo tutta piallata”.

Con l’ingresso di Guendalina Canessa all’interno della Casa del Grande Fratello, ora può succedere davvero di tutto tra i concorrenti. E non va escluso che nei prossimi giorni possano esserci ulteriori scontri con Francesca De André.