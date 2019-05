Grande Fratello, Gianmarco Onestini spiega il rifiuto a Ivana Icardi: "Non sembrava realmente interessata"

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, è entrata nella Casa Ivana Icardi. Il suo obbiettivo era quello di chiarire la sua situazione sentimentale con Gianmarco, rivelando i suoi dubbi sulla relazione con il calciatore Luis Fabián Galesio. Tuttavia il giovane Onestini, senza nessun timore, ha rivelato di non provare nulla nei suoi confronti.

Per i telespettatori l’atteggiamento di Gianmarco Onestini è stato del tutto incoerente, poiché negli studi di Cinecittà sembrava molto preso da Ivana Icardi. A prendere le difese del concorrente ci pensa Luca, il fratello conosciuto sia per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip che al trono di Uomini e Donne. Secondo il suo pensiero, Gianmarco ha rifiutato Ivana per rispettare il suo status da fidanzata con il giocatore del Messina.

Le parole di Gianmarco Onestini

Come riporta “Gossipblog“, il protagonista di questa vicenda commenta di nuovo il suo rifiuto a Ivana Icardi. Per farlo decide di sfogarsi in confessionale, in cui dichiara di non essere stato del tutto convinto dalle parole rivelate dalla cognata di Wanda Nara durante la diretta del Grande Fratello Nip.

Queste sono le parole di Gianmarco Onestini, dove non nasconde di essere felice nell’essere cercato da lei: “Ovvio che mi fa piacere, però non mi è sembrata reale come cosa, sono sincero. La settimana prima si è baciata col ragazzo con cui sta insieme da tre anni, gli ha detto “sei tutta la mia vita, ti amo”.

Successivamente aggiunge: “Come era no ieri, è no anche adesso. Poi nella vita mai dire mai. Nei suoi occhi non ho percepito un reale interesse come ha detto lei”. Gianmarco quindi non sembra chiudere del tutto a una possibile relazione con Ivana Icardi, e dopo la fine del Grande Fratello potrebbero aprirsi nuovi scenari su di loro.