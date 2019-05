Grande Fratello, Gessica Notaro dura con Francesca De André: "Voglio che vengano presi dei provvedimenti contro di lei"

Non tutti i comportamenti avuti dai concorrenti del Grande Fratello Nip, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, sono stati apprezzati dai telespettatori. Infatti alcune dichiarazione, come quelle di Kikò Nalli e Cristian Imparato, hanno ricevuto numerosi attacchi sui social network.

Anche Valentina Vignali non ci è andata leggera nell’ultima puntata del Grande Fratello, andato in onda nella giornata del 6 maggio. La cestista ha fatto delle dure dichiarazioni nei confronti dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Soleil Sorgé, dichiarando di essere stata insieme a mezza “Serie A” di calcio.

E nella stessa puntata entra nell’occhio del ciclone anche Francesca De André. La ragazza, sconvolta per la visione del presunto tradimento da parte di Giorgio Tambellini, rivela che una volta uscita dalla Casa l’avrebbe bruciato vivo. Una dichiarazione assai dura, che viene criticata da Gessica Notaro.

Le parole di Gessica Notaro

La ragazza, conosciuta per le sue qualità di cantante, modella e ballerina, viene ricordata perchè l’ex compagno, Edison Tavares, l’ha aggredita con dell’acido nella notte del 10 gennaio 2017. Da quel momento in poi ha vissuto mesi di terrore, con numerosi e complicati interventi chirurgici.

Gessica Notaro quindi si sente molto vicina a questo argomento, e con un video su Instagram, dichiara: “Ho visto ieri sera la diretta del Grande Fratello e ho assistito a tutto il discorso di Francesca, e del presunto tradimento. Mi dispiace tantissimo, e una cosa che veramente una donna non vorrebbe sentirsi mai dire”.

Successivamente aggiunge: “Non posso passar sopra alle parole uscite dalla sua bocca, cioè a quel ‘lo brucio vivo’ e, posso capire la rabbia del momento, ma se lo avesse detto a casa sua, tra le sue mure, sarebbe andato bene, ma in un’epoca come questa, che succede quello che succede, sentir dire una frase del genere. Quindi, come vengono presi i provvedimenti verso gli uomini, che dicono certe cose, io chiedo, per cortesia, che venga preso un provvedimento anche nei confronti di questa ragazza”.