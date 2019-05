Grande Fratello, Gaetano Arena pensa di abbandonare la Casa

Stanno nascendo i primi malumori per i concorrenti del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Come abbiamo potuto vedere in uno degli ultimi daytime, Gaetano Arena ha rivelato ai suoi compagni d’avventura il desiderio di abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

In realtà, non sembrano esserci dei veri motivi dietro a questi malumori. Infatti, Gaetano Arena è molto apprezzato dagli altri ragazzi, quindi la causa di questo malumore non è un litigio con qualcuno. Anche in campo sentimentale sta avendo le sue soddisfazioni, poiché sta conoscendo Erica Piamonte.

I dubbi di Gaetano Arena

Durante un confessionale, Gaetano Arena mostra tutta la sua debolezza, rivelando di pensare seriamente ad abbandonare la Casa del Grande Fratello: “Non mi è mai venuto in testa che me ne voglio andare, non ce la faccio più. Quello che dovevo vivere l’ho vissuto, quello che dovevo vedere l’ho visto, in testa mia ho questo”.

A cercare di consolarlo ci pensa Gennaro Lillio, che invita il suo amico a pensarci molto bene: “È abbastanza il percorso che hai fatto? Non è che uno avverte una sensazione e prende subito una decisione. Potresti avere dei rimpianti!”. In seguito, Michael Terlizzi, viene chiamato in confessionale e parla proprio dei dubbi svelati da Gaetano Arena: “Io penso che lui stia passando quello che ho passato io la prima settimana, almeno questo è quello che ho potuto capire. Di conseguenza non c’è un vero motivo scatenante”.

Per il momento Gaetano Arena non sembra aver preso alcuna decisione. L’imprenditore, tuttavia, potrebbe rimanere nella Casa proprio per continuare a sedurre Erica Piamonte, anche se quest’ultima negli ultimi giorni pare essersi allontanata. Una risposta, comunque, potrebbe arrivare nella prossima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 13 maggio.