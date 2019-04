Grande Fratello, Francesca De André risponde alle parole del padre Cristiano: “Come si può definire amore la violenza?”

Continua il botta e risposta tra Cristiano De André e le due figlie Francesca e Fabrizia, che dovevano partecipare entrambe alla sedicesima edizione del Grande Fratello. Ma com’è noto solo Francesca è entrata nella casa la scorsa settimana, mentre Fabrizia ha preferito rinunciare alla partecipazione al reality.

In questi giorni il cantautore genovese ha pubblicato un lungo post sui social per chiarire la sua posizione riguardo alla partecipazione delle figlie al Grande Fratello. Cristiano De André ha spiegato che la vera ragione della sua contrarietà è quella di non essere più disposto ad accettare che venga “strumentalizzata, denigrata e diffamata la sua famiglia”.

Il cantante sperava che con il passare del tempo andassero scemando le continue accuse delle figlie e auspicava che questi dissidi fossero chiariti nel privato, e non in salotti televisivi che, a suo dire, “hanno il mero scopo di incrementare ulteriormente dissapori per fini speculativi”.

Durante la diretta della terza puntata del Grande Fratello, Francesca ha potuto leggere lo scritto del padre, sorridendo nel passaggio in cui il cantautore ligure si dice pronto ad un confronto privato con le figlie, con il quale c’era un buon rapporto prima che iniziassero ad apparire in televisione per raccontare le vicende familiari.

La reazione più dura di Francesca è arrivata alle parole del padre che accusa le figlie di essere andate al reality solo per diffamarlo. “Che schifo!”, la risposta di Francesca, che ha rispedito le accuse al mittente ricordando di aver denunciato il padre proprio per diffamazione dopo la pubblicazione di un libro, che a suo dire contiene solo delle menzogne.

“Basta scrivere il suo nome su Google per capire quanto fa schifo”, l’accusa della ragazza nei confronti del padre, reo di aver usato violenza non solo nei confronti delle figlie, ma anche di altre donne. A questo punto Barbara D’Urso ha ricordato a Francesca di evitare di lanciare accuse, visto che pende una diffida sul programma.

La ragazza, pronta ad andare in tribunale contro il genitore, e sostenuta dalla sorella Fabrizia, presente in studio, ha letteralmente sbottato alla lettura delle parole nel quale Cristiano De André dichiara di non aver mai smesso di amare le figlie. “Io non so come la violenza che lui ha usato sempre, come si possa definire amore. Io continuo a dirlo perché l’ho già dimostrato legalmente”.