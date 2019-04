Grande Fratello, Francesca De André risponde alla diffida del padre: "Ci vediamo in tribunale!"

L’ultima puntata del Grande Fratello, condotta da Barbara D’Urso, si è aperta con Francesca De André. La giovane, in questi giorni, ha fatto parlare molto di sé a causa della diffida del padre Cristiano, con quest’ultimo che avrebbe voluto evitare l’ingresso della figlia nella trasmissione di Canale 5.

In realtà il compito di Cristiano De André è riuscito a “metà”, poiché ha evitato solamente l’ingresso di sua figlia Fabrizia nella trasmissione. Francesca, durante tutta la sua settimana vissuta all’interno della Casa del Grande Fratello Nip non ha potuto parlare del padre poiché aveva la sua diffida. Tuttavia, nell’ultima diretta della trasmissione, si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

Le parole di Francesca De André

In questi giorni il padre Cristiano ha rilasciato un post sul suo profilo ufficiale di Facebook. In questa circostanza ha deciso di accusare sia Francesca che Fabrizia di voler mettere sotto ai riflettori la loro turbolenta situazione familiare in vari salotti televisivi, evitando di affrontare il tutto in privato.

Francesca De Andrè decide di rispondere a queste accuse: “Se c’è una persona che diffama e l’ho denunciata per questo è lui. Ed è lui che deve fare altro nella vita invece di diffamare e inventare realtà che non esistono. Lui si permette di scrivere libri e dire quello che vuole, io devo tapparmi la bocca. Ci vediamo in tribunale!”.

Anche Cristiano Malgioglio, uno degli amici cari di Fabrizio De André, ha voluto dire la sua: “Offendi noi dicendo che ti fa schifo. Ti consiglio di farlo anche tu. Offendi milioni di persone che ci guardano ogni settimana e questo non è giusto. I problemi tuoi e dei tuoi figli ve li risolvete voi. Ti consiglio di venire qua, ti prendi un po’ di camomille e te ne stai chiuso là dentro”.