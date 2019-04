Grande Fratello, Francesca De André parla di Daniele Interrante: "Non sopporto le persone ingrate"

Francesca De André, dalla scorsa puntata del Grande Fratello Nip, è diventata ufficialmente una nuova concorrente. Insieme a lei doveva entrare anche la sorella Fabrizia, tuttavia dopo la diffida del padre Cristiano sono cambiate un po’ le carte in tavola, decidendo all’ultimo di dare forfait.

Dalle espressioni fatte dai ragazzi all’interno della Casa, non sembra che il suo ingresso sia stato molto apprezzato. Questo però non ha fermato Francesca, che in pochi giorni sembra aver già sciolto ogni tipo di timidezza parlando della sua vita privata. In questa circostanza parla di Daniele Interrante, ragazzo conosciuto per essere stato tronista nella stagione 2005 e 2006 di Uomini e donne, prima di partecipare ad altri reality show.

Le parole di Francesca De Andrè

In questo periodo tantissimi suoi fan si sono chiesti il motivo dietro alla scelta di separarsi da Daniele Interrante. Sembravano una coppia felice, e nelle interviste rilasciate nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, spesso si giuravano amore eterno. Fino a questo momento alcuni dettagli non sono stati chiariti, ma la De Andrè ha iniziato ad aprirsi nel reality.

La giovane, durante una chiacchierata, svela: “Io davo 100 e pretendevo uno. Facevo la donna, facevo tutto ma non bastava mai e veniva dato per scontato. Io le persone ingrate che danno per scontato le cose non le sopporto affatto”.

Successivamente ha voluto parlare proprio del suo ex fidanzato: “Se uno lascia andare un amore per codardia e vigliaccheria, manca un grado di maturità importantissimo. Uno deve aver voglia di imparare a fare le cose, se uno non ha voglia è finita”. Queste parole in realtà non sono proprio una novità, poiché in una vecchia intervista del 2017 la ragazza, sempre negli studi di “Domenica Live” condotto da Barbara D’Urso, aveva addossato la colpa alla superficialità del suo ex fidanzato.