Grande Fratello, Francesca De André e il nuovo tradimento di Giorgio Tambellini: "Sono stanca, voglio andarmene"

La protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, è Francesca De André. Quest’ultima, in questi giorni, sta facendo parlare di se per la sua relazione con Giorgio Tambellini.

Il ragazzo, che è stato beccato per la prima volta con Rosi Zamboni, ha avuto un confronto nella Casa del GF con Francesca De André, riuscendo ad ottenere il suo perdono. Giorgio però, con un post su Instagram, rivela di volersi prendere una pausa di riflessione dal rapporto con lei.

Le parole di Francesca De André

In preda alla disperazione, la ragazza rivela: “Io non vedo niente. Dove è Giorgio? Lo fate entrare di nuovo. Chi è questa? Io non ce la faccio più, sono stanca”. Successivamente, ammette il suo desiderio di voler abbandonare la Casa del Grande Fratello, sottolineando però di non vedere nessun tipo di bacio tra il suo fidanzato e questa ragazza.

Barbara D’Urso riesce comunque a calmare la ragazza: “Hai sbagliato ad illuderti di avere una relazione d’amore con una persona che si sta comportando, al di fuori della Casa, male nei tuoi confronti, ma forse il tuo percorso nella Casa è quello giusto”. La De André comunque continua per la sua strada, rivelando di non fidarsi di giornalisti come Biagio D’Anelli che cercano in tutti i modi di avere un minuto di notorietà.

Francesca De André apre gli occhi quando Barbara D’Urso mostra alla ragazza l’ultimo post pubblicato da Giorgio Tambellini sulla loro relazione. In questa circostanza, il ragazzo rivela di volersi prendere una pausa di riflessione sul loro rapporto e aspettare di chiarire una volta finito il reality.

Qui Francesca De André attacca duramente il ragazzo: “Che schifo. Deve sparire. Mi deve ridare le chiavi di casa. Deve sparire tutto. Non lo voglio più vedere”. Barbara D’Urso sembra credere alle parole di Francesca, ma sia Iva Zanicchi che la maggior parte del pubblico da Casa reputa che ci sia qualcosa di strano nel suo comportamento.